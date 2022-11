The Crown: 5ª temporada é fiel à história real? Descubra

Alerta de spoilers

A Netflix lançou a quinta temporada de The Crown, mas antes disso, alegações de imprecisão histórica da série foram feitas. Vamos ver se a série é fiel à história real ou não.

The Crown sempre fez uso de licença poética na forma como retrata a história da família real britânica. Simplesmente não há como saber como as conversas privadas entre membros da realeza do Reino Unido e vários funcionários do governo ocorreram ao longo das décadas.

Mas a quinta temporada do drama lança um olhar perspicaz e sondador na década de 1990, quando o príncipe Charles (Dominic West) e Diana, princesa de Gales (Elizabeth Debicki) terminaram seu casamento antes de sua trágica morte.

Em sua essência, The Crown sempre foi sobre o reinado da rainha Elizabeth II, que se tornou a monarca com o reinado mais longo da história britânica. As duas primeiras temporadas do programa retrataram os primeiros anos do mandato da rainha como chefe de estado do Reino Unido, com Claire Foy interpretando-a antes da série fazer a transição para Olivia Colman no trono para as temporadas 3 e 4.

Agora, com Imelda Staunton na liderança e um novo elenco no lugar, o toque moderno da série naturalmente levanta a questão de quão precisa a quinta temporada realmente é.

The Crown é imprecisa?

Algumas críticas da quinta temporada de The Crown citaram a falta de compaixão que o tom do programa leva aos turbulentos eventos da década de 1990.

Dickie Arbiter, um autor e ex-assessor de imprensa da rainha Elizabeth II, compartilhou sua indignação com a nova temporada com o The Metro UK .

O comentarista real afirmou que o programa é “uma licença poética enlouquecida” antes de dizer à publicação: “É particularmente injusto, já que muitos membros da família real que são retratados em The Crown faleceram e, portanto, não podem combater inverdades. É uma história falsa com personagens reais”.

Isso está de acordo com declarações anteriores da atriz britânica Judi Dench e do ex-primeiro-ministro britânico John Major (que é retratado por Johnny Lee Miller na quinta temporada), que pediram que um aviso fosse adicionado ao programa.

Sugestões dentro do programa de que Charles pressionou o primeiro-ministro para pedir a sua mãe que abdicasse do trono são, sem dúvida, desconcertantes para muitos ouvirem, especialmente à luz do compromisso literal da rainha de reinar como chefe de Estado até o momento de sua morte.

Mas o que também é confuso para alguns críticos da quinta temporada é como certos escândalos dos anos 1990 são retratados no programa, enquanto outros são deixados de fora.

Momentos cruciais foram deixados de fora da 5ª temporada

Para os fãs da realeza, também pode parecer intrigante que a quinta temporada de The Crown opte por se concentrar em alguns escândalos reais na década de 1990 e desconsiderar outros.

A conversa telefônica vazada do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) conhecida como “Tampongate” é retratada, mas a conversa telefônica vazada de Diana com um ex-amante, que ficou conhecida como “Squidgygate” não é explorada.

A nova temporada também parece sugerir que o príncipe Philip (Jonathan Pryce) confrontou e alertou Diana para não publicar um livro sobre sua vida em 1992, além da falecida princesa de Gales ter contado pessoalmente ao monarca sobre sua entrevista bombástica com Martin Bashir antes de ir ao ar em 1995.

The Crown está disponível pela Netflix.

