A história nojenta que The Crown não mostra na Netflix

Contém spoilers

The Crown é uma das produções mais queridas da Netflix, com quatro temporadas de qualidade inegável já lançadas. A série acompanha o reinado da Rainha Elizabeth II, começando por sua juventude e passando por momentos importantíssimos da história do Reino Unido e do mundo.

Afinal de contas, quem não gostaria de um olhar íntimo sobre a vida da Família Real? Tudo fica ainda mais impressionante com as performances de um elenco de tirar o chapéu.

Continua depois da publicidade

A quarta temporada da série, a última lançada, encantou ainda mais os fãs ao mostrar a relação da Rainha com a Princesa Diana e a então Primeira-Ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.

O quinto episódio da quarta temporada foca principalmente em Michael Fagan, protagonista da mais escandalosa intrusão na segurança da Família Real.

Confira abaixo o que a Netflix não contou sobre a invasão ao Palácio!

Momentos bizarros

Michael Fagan, um pintor e decorador londrino, conseguiu invadir o Palácio de Buckingham pelo menos duas vezes, em uma das ocasiões penetrou o quarto da Rainha e conversou com a monarca por alguns minutos.

Após a intrusão, Fagan foi capturado pelos funcionários da Família Real e preso em seguida. Como na época a intrusão no quarto da Rainha era apenas uma contravenção, o invasor foi processado por tentar roubar vinhos do Palácio e absolvido tempos depois.

Fagan também passou por uma avaliação mental, e em decorrência desta viveu por 6 meses em um hospital psiquiátrico.

Em uma entrevista ao The Independent em 2012, Fagan revelou alguns dos detalhes mais bizarros de sua empreitada.

“Todos os cômodos tinham placas dizendo ‘Quarto da Diana’, ou ‘Quarto do Charles’… Todos tinham nomes. Procurando o banheiro, encontrei uma despensa com a comida dos corgis (os cachorros da Rainha). E nessa hora e já não me aguentava de vontade de ir ao banheiro. Como não queria urinar no tapete, acabei fazendo xixi na comida dos cães”, revelou Fagan.

O invasor também relatou ter bebido uma garrafa de bebida encontrada no quarto do Príncipe Charles: “Era um vinho californiano barato”, comentou o intruso.

Na série da Netflix, Michael Fagan é interpretado por Tom Brooke, o Anjo Fiore de Preacher.

Mas afinal de contas, por que Fagan invadiu o Palácio de Buckingham¿ Como The Crown deixa claro, as ações do intruso foram resultado direto das medidas tomadas por Margaret Thatcher, que afetavam principalmente a classe trabalhadora.

A quarta temporada de The Crown já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação