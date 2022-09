Criador de Round 6 fala sobre reality show baseado na série

Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6, diz para fãs não se preocuparem com o reality show Squid Game: The Challenge, competição da Netflix baseada na série.

O reality foi anunciado pelo serviço de streaming em junho deste ano, e será uma competição baseada na disputa da aclamada série, em que 456 participantes irão competir pelo prêmio de 4,56 milhões de dólares.

O anúncio gerou reações negativas por parte do público, justamente por conta das mensagens por trás dos jogos da série, que crítica justamente a competitividade e o capitalismo, a preocupação dos fãs é que o spin off acabe trazendo uma ideia de glorificação desses conceitos.

Qual a opinião do criador da série?

Após vencer o Emmy de Melhor Direção em Série de Dramática, Hwang falou com o Entertainment Weekly sobre o reality spin off.

“Sim, eu estou ciente do reality show que está sendo criado” disse o diretor. “Na verdade, eu conheci o criador ontem, e eles tinha muitas perguntas para mim. O que eu espero é que eles carreguem o possível da minha visão e intenção para a série.”

Hwan continuou: “Eu acho que, mesmo nossa série carregando uma mensagem pesada, e eu sei que existem preocupações sobre pegar essa mensagem e criar um reality show com um prêmio em dinheiro, mas eu sinto que sempre que você leva coisas muito a sério, não é a melhor forma de agir na indústria do entretenimento. Isso não estabelece um precedente muito bom. Então eu vou dizer que reproduções destes esforços trarão novos significados à indústria, e eu espero que isso seja uma nova direção ótima em geral.”

Mesmo com muitos elementos que criticam a ganância da sociedade, o criador da série admitiu que Round 6 não tentou “dizer que o capitalismo é ruim por si só”, mas sim questionar o que podemos fazer para “mudar nosso sistema para um mais justo”.

O reality Squid Game: The Challenge será lançado em 2023 pela Netflix e está sendo gravado no Reino Unido. A série Round 6 está disponível no serviço de streaming.

