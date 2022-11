Drama: Astro de Thor revela predisposição para Alzheimer

Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel, revelou sua predisposição genética para a doença de Alzheimer, dizendo à Vanity Fair que seu maior medo se tornou realidade.

A estrela de Thor fez testes genéticos para a série documental Sem Limites, que o mostra lutando contra o envelhecimento e o declínio natural de nossos corpos. Ele havia planejado ler os resultados diante da câmera e ficou surpreso ao ouvir o médico consultor da série com antecedência.

“Eles pegaram todos os meus exames de sangue e fizeram vários testes, e o plano era me contar todos os resultados na frente da câmera e depois falar sobre como você pode melhorar isso e aquilo”, disse ele.

“E Peter Attia, que é o médico naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para o criador do programa, Darren Aronofsky, e disse: ‘Não quero contar isso a ele diante das câmeras. Precisamos ter uma conversa paralela e ver se ele quer que isso apareça no programa. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou”.

Ator está mais propenso a ter Alzheimer

Hemsworth descobriu que carrega um gene intimamente associado à demência relacionada ao Alzheimer, APOE4.

Ele acrescentou que não foi uma surpresa total, porque seu avô está atualmente lutando contra a doença.

A predisposição genética não é um diagnóstico. “Não é um gene pré-determinístico, mas é um forte indício. Dez anos atrás, acho que era mais considerado determinante.”

Ele também encorajou todos a “viverem com o maior sentimento de gratidão e amor pela vida possível”.

Sem Limites está disponível no Disney+.

