Drew Barrymore reage a comentário de Hugh Grant sobre sua voz “horrível”

Hugh Grant recentemente fez comentários sobre a voz de Drew Barrymore e o fato dela não saber cantar. Agora, a atriz respondeu o astro de Um Lugar Chamado Notting Hill.

Enquanto muitos fãs online se levantaram em pé de guerra sobre os comentários de Grant, Barrymore não ficou igualmente revoltada, explicando que ela ama Grant e não acha que o que ele disse foi realmente intencional de uma maneira maldosa – mesmo que parecesse isso.

Durante uma entrevista recente, Grant disse que “cães latindo têm vocalizações melhores” do que Barrymore como cantora. É provável que alguns dos defensores de Barrymore esperassem que ela fosse em seu talk show para se defender. Em vez disso, a resposta foi mais divertida do que ofendida.

“Se você conhece Hugh, essa é a maneira dele de te amar”, disse Barrymore no The Drew Barrymore Show. “Eu juro, se você conhece Hugh, tipo, essa é a maneira dele de te amar”.

“Eu juro, ok, então é engraçado também, porque há essa coisa acontecendo com ele e Ashley Graham no tapete vermelho, e as pessoas ficam tipo, ‘ele é um rabugento e ela é tão jogada’. Não, esse é Hugh Grant. Você acha que está recebendo essa estrela de cinema encantadora e o que você realmente recebe é o mal-humorado Hugh e então você se apaixona pelo mal-humorado Hugh. Quando ele diz isso, eu estou lhe dizendo, ele está sendo absolutamente engraçado, ele não quer dizer uma coisa negativa sobre isso.”

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

A melhor entrevista do Oscar foi com Hugh Grant

Hugh Grant protagonizou um momento hilário no Oscar 2023, mostrando claramente que não queria muito estar ali (quem sabe para a festa após a premiação).

Perguntado sua coisa favorita sobre o Oscar, Grant respondeu: “Bem, é fascinante, toda a humanidade está aqui”.

Em resposta a ser perguntado se ele estava torcendo por um filme, ou por alguém, ele respondeu: “Não – ninguém em particular.

“Ok, bem, o que você está vestindo esta noite?”, perguntam ao ator. E ele responde: “apenas meu terno”. A entrevistadora não desiste e ainda pergunta qual o designer do terno.

“Não me lembro. Meu alfaiate”, diz Grant.

Grant é então questionado sobre sua participação especial em Glass Onion: Um Mistério Knives Out, onde ele aparece brevemente como Phillip em uma cena com seu parceiro, Benoit Blanc (Daniel Craig).

“Bem, eu mal apareço no filme”, diz Grant. “Estou no filme por cerca de três segundos.”

Pessoa errada para se entrevistar.

