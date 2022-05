Estrela de Big Bang Theory confirma namoro com astro de Ozark

Kaley Cuoco tem um novo homem em sua vida. A Penny de The Big Bang Theory confirmou seu relacionamento com um ator de Ozark através de uma emocionante postagem nas redes sociais. A revelação acontece 8 meses após o conturbado término do segundo casamento da atriz.

A estrela de The Big Bang Theory – que atualmente faz muito sucesso com a série de mistério The Flight Attendant – já foi casada duas vezes.

Kaley Cuoco trocou alianças com o jogador de tênis Ryan Sweetling em 2013. O casamento durou cerca de 3 anos, até 2016. Já em 2018, a atriz oficializou sua união com o equestre profissional Karl Cook. O relacionamento terminou em 2021.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo relacionamento de Kaley Cuoco com o ator de Ozark; confira.

Conheça o novo namorado de Kaley Cuoco, famoso pela série Ozark

Afinal de contas, quem é o novo namorado de Kaley Cuoco? Em uma postagem em seu Instagram, a estrela de The Big Bang Theory assumiu o namoro com o ator Tom Pelphrey, conhecido por atuar na série Ozark, da Netflix.

No thriller criminal da plataforma, Tom Pelphrey interpreta Ben Davis, um dos principais antagonistas da 3ª temporada. Ozark já lançou seus episódios finais na plataforma.

Além de Ozark, o ator americano é conhecido por performances em séries como Banshee e Punho de Ferro.

“A vida ultimamente… O sol rompe as nuvens, raios de ouro deslizando em meus olhos e coração, raios de amarelo para quebrar o cinza”, escreveu a atriz, em referência aos momentos conturbados de seu último relacionamento.

No Instagram, Kaley Cuoco também compartilhou fotos com o novo namorado. As mesmas imagens foram postadas por Pelphrey – veja abaixo as postagens originais.

Amigos e fãs de Kaley Cuoco celebraram o novo namoro da atriz. Zosia Mamet, colega de elenco de Kaley em The Flight Attendant, comemorou a novidade.

“Pura alegria! Você merece, minha amiga! Te amo muito”, comentou a atriz, também conhecida pela série Girls.

Em uma entrevista uma famosa revista americana, publicada em abril de 2022, Kaley Cuoco afirmou não querer se casar novamente.

“Estou procurando um relacionamento sério ou uma parceria. Mas nunca me casarei novamente. Absolutamente nunca”, comentou a atriz.

Kaley parece ter ficado traumatizada com o fim de seu relacionamento com Karl Cook, ocorrido em setembro de 2021.

Antes de namorar Kaley Cuoco, Tom Pelphrey viveu uma relação com a atriz Jaimie Alexander, a Sif dos filmes da Marvel. O namoro durou entre 2018 e 2020.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max. Ozark, por sua vez, está na Netflix.