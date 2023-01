Ezra Miller, o The Flash, se declara culpado em caso de roubo

O ator Ezra Miller, estrela de The Flash e que interpreta o Velocista Escarlate, se declarou culpado após um caso de roubo nos Estados Unidos.

Em maio de 2022, Miller invadiu a casa de seu vizinho na cidade de Stamford, em Vermont, e foi acusado de ter roubado várias garrafas de álcool. As acusações de roubo e furto foram derrubadas, e apenas a da invasão foi mantida.

O astro decidiu fazer um acordo judicial, evitando pegar 25 anos de prisão, e pagando uma multa de 500 dólares. Ele também assinou parte do acordo judicial de 41 condições, o que inclui não beber no ano e manter sua saúde mental (via ComicBook).

Miller ficará em liberdade condicional por um ano e terá de comunicar o responsável por sua condicional sobre o endereço onde está residindo todos os meses. Além disso, ele precisará fazer exames para detectar o consumo de drogas.

“Ezra gostaria de agradecer ao tribunal e à comunidade por sua confiança e paciência ao longo deste processo e, mais uma vez, gostaria de reconhecer o amor e o apoio que receberam de sua família e amigos, que continuar a ser uma presença vital em sua saúde mental em curso”, disse o advogado de Miller.

Ezra Miller como Flash

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Apesar de aborda a famosa história do personagem, uma sinopse oficial ainda não foi revelada pela Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.