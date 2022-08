The Flash: Ezra Miller se envolve em nova polêmica

O ator Ezra Miller, intérprete do Flash nos cinemas, se envolveu em uma nova polêmica nos Estados Unidos.

De acordo com o Deadline, o astro está sendo procurado pela polícia do estado de Vermont, sendo acusado por roubo.

Em um relatório da polícia, o astro da DC furtou uma residência na cidade de Stamford, enquanto os moradores não estavam. Ele levou várias garrafas de bebidas alcoólicas. O crime aconteceu ainda em maio.

“Em 01/05/2022, aproximadamente às 17h55, a Polícia Estadual de Vermont foi notificada de uma queixa de roubo em uma residência na County Road, na cidade de Stamford, Vermont. As descobertas iniciais indicaram que várias garrafas de álcool foram retiradas de dentro da residência enquanto os proprietários não estavam presentes”, diz o relatório da polícia.

“Como resultado de uma investigação que incluiu vídeos de vigilância e declarações, a causa provável foi encontrada para acusar Ezra M. Miller do crime de roubo em uma residência desocupada”, conclui o relatório.

A polícia localizou o ator no dia 7 de agosto, às 23h23, e emitiram uma citação para comparecer na Divisão Criminal do Tribunal Superior de Vermont em Bennington em 26 de setembro por acusação de roubo.

Ezra Miller como The Flash em pôster de Liga da Justiça.

Futuro de The Flash é definido

Após o estúdio cancelar Batgirl, muitos fãs ficaram apreensivos com os próximos projetos em desenvolvimento da DC.

No entanto, David Zaslav, líder máximo da Warner Bros. Discovery, garantiu que The Flash e os outros filmes a serem lançados neste ano e no próximo estão seguros. Ele revelou estar animado, e achou Aquaman 2, Adão Negro e The Flash ótimos (via ScreenRant).

“Estamos muito animados com eles. Nós vimos The Flash, Adão Negro e Aquaman 2. Achamos que eles são ótimos e achamos que podemos torná-los ainda melhores”, disse.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

