Futuro de Ezra Miller como The Flash é definido, diz site

O astro de The Flash, Ezra Miller, teve seu futuro definido pelo estúdio, segundo um site norte-americano.

Após polêmicas no Havaí, Ezra Miller supostamente não deve mais fazer parte dos planos da Warner num futuro após o filme do Flash, de acordo com o Deadline.

David Zaslav, o novo CEO da Warner Bros. Discovery, admite que Miller é um problema que ele herdou nos últimos meses. A esperança do estúdio é que o escândalo com o ator permaneça em um nível baixo até o lançamento do filme.

Para a Warner, independente de haver alegações ou não do ator, ele não deve fazer mais projetos para a DC, e até mesmo para o estúdio. Neste ano, ele chegou a aparecer ainda em Animais Fantásticos 3, mas caso haja um próximo filme, sua aparição se torna improvável.

Recentemente, o ator deletou sua conta no Instagram, após enviar mensagens subliminares de que estaria em outro universo.

Polêmica atrás de polêmica

Isso acontece após Miller ter sido acusado de ter se relacionado com a jovem de 18 anos Tokata Iron Eyes. Segundo documentos divulgados pelo TMZ ainda no mês de junho, Miller tinha 23 anos, e Tokata 12. Eles possuem uma amizade, que segundos os pais da jovem, é prejudicial.

Ainda segundo o relatório, Ezra Miller teria oferecido bebidas alcóolicas e drogas para a jovem, além de ter influenciado Tokata a parar de estudar.

Em suas redes sociais, agora deletadas, Tokata nega as acusações dos pais, afirmando que está mentalmente estável e que Ezra Miller tem dado o apoio que não recebia em casa por seus pais serem transfóbicos. Sua carta pode ser lida aqui.

Por sua vez, o filme The Flash, estrelado por Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, ainda está no calendário de lançamento em 2023 da Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

