Jeremy Renner, astro da Marvel, posta foto após grave acidente e agradece fãs

O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro no MCU, apareceu pela primeira vez após o grave acidente, agradecendo os fãs com uma foto.

Renner se feriu gravemente após uma máquina de limpar neve atingi-lo, o que acabou causando um trauma torácico e lesões ortopédicas.

No momento, o astro da Marvel está se recuperando de uma cirurgia, e postou uma foto no Instagram, mostrando alguns hematomas no rosto e tranquilizando os fãs (via ScreenRant).

“Obrigado a todos por suas amáveis ​​palavras. Estou muito confuso agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês”, escreveu ele.

Veja a foto, abaixo.

Autoridades detalham sobre o acidente

Renner foi levado às pressas para o hospital de helicóptero após ser gravemente ferido por um arado de neve, segundo as autoridades de Reno, em Nevada.

O ator estava tentando rebocar seu carro em uma estrada particular coberta de neve e perto de sua casa, quando o arado que pesa sete tonelada atingiu sua perna.

Ele estava ajudando um membro da família, que ficou com o carro preso, segundo o xerife Darin Balaam. Após rebocar o carro, o arado começou a rolar, e o astro acabou sendo atropelado.

Ainda de acordo com o xerife, a polícia investigou sobre o acidente e diz que Renner não foi prejudicado, definindo como um “trágico acidente”.

“Neste ponto da investigação, não acreditamos que o Sr. Renner tenha sido prejudicado e acreditamos que se trata de um trágico acidente”, disse o xerife. “O escritório do xerife de Washoe está de posse de seu PistenBully (máquina de limpar neve) e estamos analisando-o para descartar qualquer falha mecânica em potencial do motivo pelo qual ele pode ter começado a rolar.”

“Isso faz parte de nosso processo normal de investigação para qualquer investigação importante. Como eu mencionado anteriormente, esta investigação está em andamento. No entanto, não suspeitamos de nenhum crime, quero repetir, não suspeitamos de nenhum crime. Acreditamos que foi um trágico acidente”, concluiu.

