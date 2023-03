Jeremy Renner quebrou 8 costelas em 14 lugares, revela 1ª entrevista após acidente

Jeremy Renner está prestes a retornar de vez para a vida pública, após o grave acidente que sofreu no começo de 2023. O ator da Marvel concedeu a primeira entrevista desde então, revelando detalhes sobre o trágico ocorrido.

Um teaser trailer para a entrevista de Renner inclui a chocante chamada para a polícia feita para salvar a vida de Renner (o ator é ouvido gemendo de dor enquanto as pessoas lhe dizem para “continuar lutando”).

Continua depois da publicidade

Há também a entrevistadora Diane Sawyer lendo uma longa lista de ferimentos de Renner, que incluem “oito costelas quebradas em 14 lugares. Joelho direito, tornozelo direito quebrado, tíbia da perna esquerda quebrada, tornozelo esquerdo quebrado, clavícula direita quebrada, ombro direito quebrado. Face, cavidade ocular, mandíbula, mandíbula quebrada. Pulmão entrou em colapso”.

“Como vai ser o meu corpo?” Renner se lembra de pensar em todos os seus ferimentos. “Eu vou ser apenas uma coluna vertebral e um cérebro, como um experimento científico?”.

O ator permanece estoico durante o clipe da entrevista, mas brevemente chora quando Sawyer diz: “Ouvi dizer que você, em linguagem de sinais, disse à sua família: ‘Sinto muito'”.

“Eu escolhi sobreviver. Isso não vai me matar, de jeito nenhum”, diz. “Perdi muita carne e osso nesta experiência, mas fui reabastecido e reabastecido com amor e titânio.” O teaser apresenta imagens da fisioterapia de Renner, incluindo ele usando uma scooter de joelho para se movimentar.

“Quando você se olha no espelho, você vê um novo rosto?” Sawyer pergunta, ao que Renner responde: “Não, eu vejo um homem de sorte”.

Ator quebrou mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma publicação prévia no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve.

Juntamente com as informações, Renner postou em uma rede social uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.