Jeremy Renner revela vídeo hilário que recebeu de Paul Rudd

Jeremy Renner revelou um vídeo hilário que recebeu de Paul Rudd, o Homem-Formiga do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), após o grave acidente que sofreu no começo do ano.

O astro de Gavião Arqueiro apareceu no Jimmy Kimmel Live para falar com o apresentador sobre sua vida pós-acidente, quando um dos amigos mais próximos do ator fez uma participação surpresa.

No meio do bate-papo de Renner, Kimmel revelou que a estrela do Homem-Formiga, Paul Rudd, havia enviado um vídeo, gravado como se fosse Renner tivesse comprado através do site Cameo.

“Ei, Jeremy, eu ouvi dizer que você está um pouco surrado. Entrou em uma briga com um soprador de neve, aparentemente? De qualquer forma, eu só queria enviar este vídeo. É realmente do coração. E espero que você esteja se sentindo melhor. Parece que sim. Aparentemente, você é um cara durão”, disse Rudd no vídeo hilário. “Então, talvez eu consiga conhecê-lo um dia? Enquanto isso, tome cuidado e vá com calma por um tempo e, da próxima vez, talvez apenas deixe a neve derreter. Sinta-se melhor Jerry!”.

Veja o vídeo, abaixo.

Paul Rudd sent fellow Avenger and friend @JeremyRenner a get well “Cameo” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/PvoEFU88Ok — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 11, 2023

Ator quebrou 8 costelas em 14 lugares

Um teaser trailer para a entrevista de Renner inclui a chocante chamada para a polícia feita para salvar a vida de Renner (o ator é ouvido gemendo de dor enquanto as pessoas lhe dizem para “continuar lutando”).

Há também a entrevistadora Diane Sawyer lendo uma longa lista de ferimentos de Renner, que incluem “oito costelas quebradas em 14 lugares. Joelho direito, tornozelo direito quebrado, tíbia da perna esquerda quebrada, tornozelo esquerdo quebrado, clavícula direita quebrada, ombro direito quebrado. Face, cavidade ocular, mandíbula, mandíbula quebrada. Pulmão entrou em colapso”.

“Como vai ser o meu corpo?” Renner se lembra de pensar em todos os seus ferimentos. “Eu vou ser apenas uma coluna vertebral e um cérebro, como um experimento científico?”.

O ator permanece estoico durante o clipe da entrevista, mas brevemente chora quando Sawyer diz: “Ouvi dizer que você, em linguagem de sinais, disse à sua família: ‘Sinto muito'”.

“Eu escolhi sobreviver. Isso não vai me matar, de jeito nenhum”, diz. “Perdi muita carne e osso nesta experiência, mas fui reabastecido e reabastecido com amor e titânio.” O teaser apresenta imagens da fisioterapia de Renner, incluindo ele usando uma scooter de joelho para se movimentar.

“Quando você se olha no espelho, você vê um novo rosto?” Sawyer pergunta, ao que Renner responde: “Não, eu vejo um homem de sorte”.

