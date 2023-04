Mais mulheres acusam Jonathan Majors, da Marvel, de abuso

Houve uma reviravolta no caso do ator Jonathan Majors. Preso em março, o astro de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania foi acusado de assédio e violência doméstica e agora mais vítimas surgiram para denúncia-lo por abuso sexual.

Segundo a Variety, as novas supostas vítimas de abuso já se apresentaram e estão cooperando com o escritório do promotor de Manhattan, em Nova York.

A situação de Majors agora se agrava. O ator terá uma audiência no tribunal em 8 de maio para se defender das acusações.

Em função das acusações, Jonathan Majors perdeu dois papéis em filmes e um trabalho em campanha publicitária, além de ter sido desconvidado do MET Gala.

Horas depois de ter sido revelado que Jonathan Majors foi demitido por seus representantes, outras entidades com as quais o ator se viu envolvido agora estão se distanciando dele.

Em um novo relatório comercial, é dito que o astro de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania foi removido de dois projetos que ele estava pronto para estrelar: The Man in My Basement e uma cinebiografia ainda sem título de Otis Redding.

O relatório, que foi divulgado pelo Deadline, diz que Majors também foi removido de uma próxima campanha publicitária para o Texas Rangers da MLB.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Entenda o caso

Majors foi preso em Manhattan por uma suposta violência doméstica. Ele foi acusado de agressão em terceiro grau, três acusações de tentativa de agressão em terceiro grau, uma acusação de assédio agravado em segundo grau e uma acusação de assédio em segundo grau.

O ator já foi liberado e responde as acusações fora da prisão.

Seu advogado contestou as alegações, dizendo que “Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece”. Sua advogada de defesa criminal, Priya Chaudhry, acrescentou: “Estamos rapidamente reunindo e apresentando evidências ao promotor com a expectativa de que todas as acusações sejam retiradas em breve”.

Jonathan Majors recentemente apareceu como o vilão Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, papel que já havia interpretado na série Loki, e também em Creed 3.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.