Mulher é expulsa de julgamento de Johnny Depp após gritar que bebê é dele

Mais uma situação bizarra aconteceu em meio ao julgamento de Amber Heard contra o ex dela, Johnny Depp. Durante uma sessão, uma mulher foi expulsa após gritar que o bebê dela é de Depp.

A informação parte do Law and Crime, especializado na cobertura de julgamentos e afins. Conforme o veículo, uma mulher com um bebê começou a gritar de dentro do tribunal.

Ela alegou que as almas dela e de Johnny Depp estão “conectadas” e também gritou “esse bebê é seu!”, antes de ser expulsa do recinto.

Isso tudo aconteceu durante pausa do julgamento, enquanto todos estavam de pé. Quando eles se levantaram, a correspondente Angenette Levy disse que a mulher gritou: “Johnny, eu te amo! Nossas almas estão conectadas!”.

Aparentemente, Johnny Depp percebeu e acenou para a mulher.

Em todo caso, o julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp continua.

