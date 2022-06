Piratas do Caribe: Imagem de Johnny Depp na Disneylândia causa polêmica

Uma projeção de Jack Sparrow de Johnny Depp foi vista no Magic Kingdom Castle, da Disneyland Paris, durante uma queima de fogos de Piratas do Caribe.

Essa é a primeira vez que a Disney exibe algo relacionado à Johnny Depp desde 2018, quando ele foi acusado de abuso por sua ex-esposa Amber Heard, também atriz.

As imagens do evento na Disneyland Paris caíram na internet e causaram grande comoção entre fãs e haters do ator.

Com respostas mistas, de um lados fãs comemoram a volta do astro à mídia e exigem um pedido de desculpas da Disney; enquanto isso, os que não acreditam na versão de Depp da história lamentam o posicionamento do parque.

O vídeo postado no Twitter já tem mais de 12 mil curtidas. Confira abaixo:

CAPTAIN JACK SPARROW SHINING ON THE DISNEYLAND PARIS CASTLE 🏴‍☠️ pic.twitter.com/PIJvv8oFAU — Elisa (@deppressead) June 18, 2022

Johnny Depp comemora vitória contra Amber Heard

O júri decidiu a favor de Johnny Depp no processo contra sua ex-esposa Amber Heard, a quem ele acusava de difamação após publicação de um artigo sobre violência doméstica em 2018. Através de seu porta-voz, o ator comemorou:

“Estou emocionado por todo o amor e pelo colossal apoio e bondade de todo o mundo. Espero que minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontraram na minha situação, e que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia.”

“Desejo reconhecer o nobre trabalho do Juiz, dos jurados, da equipe do tribunal e dos xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto, e à minha equipe jurídica diligente e inabalável que fez um trabalho extraordinário ao me ajudar a compartilhar a verdade.”

“O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou. Veritas numquam perit. A verdade nunca perece.”

A informação é do Deadline.

