Representantes de Bruce Willis negam acordo com empresa de deepfake

Representantes de Bruce Willis negam que ator teria vendido o uso de sua imagem para projetos futuros à uma empresa especializada em deepfake.

Willis já tinha aparecido nas notícias nesse ano quando anunciou uma pausa em sua carreira de ator por conta de uma doença chamada afasia, que afeta a habilidade de fala.

Durante a última semana, o ator voltou às manchetes com a notícia inusitada de que teria dado permissão do uso de sua imagem para uma empresa de deepfake. O intuito seria poder aparecer em projetos futuros no cinema e TV.

Porém, de acordo com o The Hollywood Reporter, a equipe do ator negou a existência do acordo entre Willis e a empresa Deepcake.

“Embora informações afirmassem que isso fez Willis a primeira personalidade de Hollywood a fazer esse tipo de acordo, sua equipe negou a existência do combinado” informou o veículo.

Afastado da atuação

No dia 30 de março, a família de Bruce Willis divulgou que o ator de 66 anos está se afastando de sua carreira após ser diagnosticado com afasia.

Segundo o We Got this Covered, a condição é “um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que muitas vezes podem afetar a capacidade de comunicação de uma pessoa”.

Nas últimas semanas, circularam rumores de que Willis estava sofrendo de dificuldades cognitivas que o obrigavam a usar um fone de ouvido para transmitir suas falas nos sets, e a informação foi confirmada.

Quem divulgou a notícia foi Rumer Willis, filha de Bruce, em seu perfil oficial no Instagram. Ela escreve, em nome de toda a família:

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele.”

O texto continua: “Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos trazer seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para você, assim como você significa para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’, e juntos planejamos fazer exatamente isso.”

