Taylor Kinney, de Chicago Fire, levou tapa de Lady Gaga quando se conheceram

Taylor Kinney é mais conhecido por ter interpretado Kelly Severide em Chicago Fire, mas antes de entrar na série, ele era famoso por outra razão: por ter namorado Lady Gaga. Curiosamente, ele levou um tapa dela quando se conheceram.

Durante o tempo em que estiveram juntos, Lady Gaga ocasionalmente visitava o set de Chicago Fire para apoiar Kinney, sugerindo que eles mantinham um relacionamento bastante saudável.

Continua depois da publicidade

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Mostramos abaixo a história do tapa que Taylor Kinney, de Chicago Fire, levou de Lady Gaga; confira! (via Looper).

Tapa em videoclipe de Lady Gaga

A primeira vez que eles se encontraram, no entanto, é outra história – de acordo com Kinney, Gaga foi tão pouco receptiva ao seu avanço inicial que ela o estapeou.

O primeiro encontro de Kinney com Gaga foi como ator no videoclipe do single “Yoü and I”, em 2011.

“Eu lembro que eu subi, e estávamos gravando, e eu a beijei. Ela não esperava. Eles cortaram, e ela me deu um tapa”, disse Kinney em um episódio de Watch What Happens Live with Andy Cohen. “Então foi apenas estranho. Na tomada seguinte, eu a beijei de novo. E então ela não me deu um tapa. Ela não me deu um tapa dessa vez”.

Embora Kinney e Gaga possam ter eventualmente se separado, seu relacionamento de aproximadamente cinco anos prova de que a manobra dele deu certo.

Taylor Kinney explicou que, quando ele apareceu no set do videoclipe de “Yoü and I”, os produtores deram instruções detalhadas para seu papel. Ele preferiu, no entanto, abordar essa performance à sua maneira, daí o beijo não roteirizado.

Kinney e Lady Gaga realmente se beijam na versão final do videoclipe.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.