Tyler Sanders, de Fear the Walking Dead, morre aos 18 anos

Tyler Sanders, conhecido por ter trabalhado em Fear the Walking Dead e 9-1-1: Lone Star, faleceu aos 18 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Conforme o TMZ, Sanders morreu na quinta-feira (17), em sua casa em Los Angeles. Uma autópsia será realizada a fim de determinar a causa da morte nos próximos dias.

Pedro Tapia, representante do ator, disse:

“A morte de Tyler está sendo investigada e ele será lembrado como um bom garoto, que veio de uma boa família”.

Ainda no começo da carreira

Tyler Sanders começou a atuar aos 10 anos e já foi indicado ao Emmy pelo seu papel como Leo na série Uma Pitada de Magia: Cidade Misteriosa, do Amazon Prime Video.

Em Fear the Walking Dead, ele interpretou a versão mais jovem de Jake Otto. Já em 9-1-1: Lone Star, ele interpretou Brian em um episódio.

Outros papéis de Sanders incluem The Rookie e The Reliant. Dois trabalhos dele ainda não foram lançados: The Price we Pay e o curta-metragem Shock!

Mais informações sobre o caso devem ser divulgados nos próximos dias.

