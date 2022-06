Atriz de Fear the Walking Dead está desapontada com a série; veja por quê

Alerta de spoilers

Fear the Walking Dead trouxe, em sua 7ª temporada, a despedida de Alycia Debnam-Carey como Alicia. Kim Dickens, a Madison Clark, revelou ter ficado decepcionada com isso.

As duas atrizes vivem mãe e filha na série derivada de The Walking Dead e por anos contracenaram, até que Clark deixou o seriado, apenas para retornar no sétimo ano.

“Eu amo Alycia Debnam-Carey. Somos amigas. Eu sei o suficiente pessoalmente sobre ela e onde ela está em sua vida”, disse Dickens (via Insider) sobre Debnam-Carey deixar a série. “Essas são decisões que são feitas em termos de história, e essas são decisões feitas pessoalmente e em termos de crescimento. Eu meio que tive um pressentimento”.

A atriz, no entanto, ficou desapontada por não ter a chance de filmar um reencontro entre as duas personagens.

“Mas ainda é uma decepção porque, como os fãs, eu estava meio empolgada por ter essas cenas com ela também”, acrescentou Dickens.

No Brasil, Fear the Walking Dead é exibida pelo Amazon Prime Video. Veja a publicação de Alycia Debnam-Carey, abaixo.

