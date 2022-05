Estrela se despede de Fear the Walking Dead após final trágico

Alerta de spoilers

Fear the Walking Dead trouxe o fim de mais uma grande personagem. Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) se sacrificou no penúltimo episódio da 7ª temporada.

No capítulo, Alicia desbrava a área radioativa a fim de salvar Victor Strand e ela acaba ficando para trás nessa zona, ajudando a salvar outros sobreviventes.

Continua depois da publicidade

Debnam-Carey foi ao Instagram despedir-se do papel e da equipe por trás da série, além dos fãs de Fear the Walking Dead, claro.

“Para minha querida família de Fear the Walking Dead, esta noite marca o fim de uma jornada extraordinária e transformadora ao interpretar Alicia Clark. Por onde começar… Eu nunca serei capaz de expressar completamente o tipo de jornada que tive trabalhando na série por tanto tempo. Foi muito recompensadora”

“Foi o campo de treinamento mais extraordinário como atriz, onde tive a chance de crescer e aprender. Tive a honra de trabalhar com tantas pessoas inspiradoras e talentosas. Isso proporcionou novas oportunidades, como dirigir e me uniu a fãs incríveis que me apoiaram ao longo do caminho”

A atriz continuou, falando sobre o começo da jornada dela na série.

“Tem sido emocionante, desafiador, divertido, difícil e inspirador. Eu tinha 21 anos quando começamos essa jornada louca, mas agora aos 28, depois de 7 anos e 100 episódios, decidi que era hora de seguir em frente como atriz e como pessoa. Como é a natureza de nossos trabalhos, eu precisava buscar novos desafios, novas oportunidades e criar um novo capítulo para mim. Tive a sorte de fazer parte de algo tão incrível por tanto tempo, mas espero que vocês possam entender e respeitar minha escolha de expandir e crescer ainda mais. Eu não estaria aqui sem vocês e sou muito grata. Eu tive muitas conversas ao longo dos anos com nossos showrunners e acho que encontramos uma maneira adequada de concluir a história de Alicia. É linda, esperançosa e indescritível”, continuou.

“Para as equipes e elencos de Los Angeles a Vancouver, do México ao Texas, sou grata por tudo que me ensinaram. Eu amo muito todos vocês e tenho muita sorte de ter todos vocês ao meu lado. Para o elenco daqui para frente, estou muito empolgada com o que vocês vão criar a seguir! E para aquele que esteve lá comigo a cada passo do caminho (você sabe quem você é) eu serei eternamente grata a você. É agridoce, mas está na hora. Obrigada por tudo. Meu amor a todos vocês”, concluiu a atriz de Fear the Walking Dead.

No Brasil, Fear the Walking Dead é exibida pelo Amazon Prime Video. Veja a publicação de Alycia Debnam-Carey, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.