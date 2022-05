Fear the Walking Dead traz morte de mais um importante personagem

Fear the Walking Dead segue os passos da série original no que diz respeito às mortes dos personagens, algo que provou nessa 7ª temporada.

No capítulo em questão, Wes persegue Alicia e Strand pela torre e, em certo momento, consegue que eles fiquem exatamente onde ele quer.

Alicia estava prestes a morrer, quando Wes começa a dar um grande discurso de vilão, o que dá tempo para Strand matar os guardas dele e, em seguida, matar Wes.

Com isso, o vilão termina sua jornada em Fear the Walking Dead, cuja 7ª temporada está quase acabando, restando apenas dois episódios pela frente.

No Brasil, Fear the Walking Dead pode ser assistida no Amazon Prime Video.

