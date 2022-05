Chefe de Fear The Walking Dead explica morte de [SPOILER] na 7ª temporada

Alerta de spoilers

A sétima temporada de Fear the Walking Dead trouxe uma morte chocante no 12º episódio. Dorie (Keith Carradine) se sacrificou para salvar Mo, atravessando um grupo de zumbis para levar a bebê em segurança.

O showrunner Ian Goldberg falou sobre essa morte (via ScreenRant), admitindo ter achado difícil despedir-se de Carradine.

‎O showrunner disse que o ator trouxe uma riqueza de experiência para o papel como nenhum outro ator poderia, e deu a Dorie um senso de dignidade real.

‎”É tão difícil assistir a este episódio e dizer adeus a Keith Carradine. Ele é esse personagem. Ele tem tanta gravidade e força. Ele traz algo que ninguém mais poderia ter trazido para este papel. Éramos grandes fãs dele por causa de seu longo e impressionante currículo, trazendo-o para o show”, disse o showrunner de Fear the Walking Dead.

“O que sempre gostamos de dizer é que quando os personagens morrem ou quando dizemos adeus aos personagens, queremos que doa. Queremos que seja impactante porque isso significa que você se importou. […] Seu sacrifício final, doloroso e bonito, é apenas um verdadeiro testemunho do incrível trabalho de Keith como ator e do que ele trouxe para este papel. Estamos muito, muito gratos por ter tido a chance de trabalhar com ele”, continuou Goldberg.

Norman Reedus quebra o silêncio sobre saída de atriz de The Walking Dead

Melissa McBride, a Carol de The Walking Dead, recentemente deixou a série derivada sobre a personagem dela e de Norman Reedus. O astro que interpreta Daryl na longeva série quebrou o silêncio acerca dessa partida.

Depois de alguns fãs atacarem Reedus, acreditando que ele havia sido responsável pela saída da atriz – embora não exista qualquer base para tal rumor – o astro comentou a saída de McBride.

O astro participou do programa de Jimmy Fallon e apoiou (via ComicBook) a colega com quem trabalhou por tantos anos.

‎”Você sabe, originalmente era Carol e eu – Melissa McBride e eu. E ela está dando um tempo. Doze anos de The Walking Dead é uma agenda cansativa, e ela queria tirar uma folga. Então ela está fazendo isso e merece”, explicou Reedus a ‎‎Jimmy Fallon‎‎.

