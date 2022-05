Vampiros da vida real estão preocupados com relacionamento de Megan Fox

Megan Fox e Machine Gun Kelly formam um dos casais mais comentados do momento, já que muitos estão assustados com a forma como eles se relacionam.

Depois de conquistarem as manchetes com o seu anel de compromisso com espinhos internos, o casal volta aos holofotes após a revelação de que costumam beber o sangue um do outro para rituais.

“Sim. Então, acho que beber o sangue um do outro pode enganar as pessoas ou as pessoas estão nos imaginando com taças… São apenas algumas gotas, mas sim, nós consumimos o sangue um do outro de vez em quando apenas para fins rituais”, contou Fox recentemente.

A afirmação polêmica levou os “vampiros da vida real” a alertar o público sobre os perigos de beber o sangue humano. A entrevista foi dada ao TMZ.

O que os vampiros estão falando

O TMZ conversou com alguns dos chamados “vampiros da vida real”, que se demonstraram preocupados e afirmaram que não é correto o que Megan Fox e Machine Gun Kelly estão fazendo.

Segundo o site Comic Book, Belfazaar Ashantison, co-fundador da The New Orleans Vampire Association (NOVA), “está pedindo a Megan e MGK que tomem as devidas precauções antes de beber o sangue de seu amante, incluindo testes para possíveis doenças e doenças transmitidas pelo sangue, das quais ele diz que os vampiros não são imune”.

Já o Padre Sebastiaan, fundador da Endless Night Vampire Ball, afirma que retirada de sangue deve ser feita apenas por profissionais da área da saúde.

Megan Fox e Machine Gun Kelly estão namorando publicamente desde 2020, quando MGK lançou o vídeo Bloody Valentine, que é quase como uma carta sobre o seu relacionamento com a atriz de Garota Infernal.

Em janeiro deste ano, Megan Fox e Machine Gun Kelly.