Vazam imagens de nudez frontal de Jesse Williams, de Grey’s Anatomy

Jesse Williams, famoso ator de Grey’s Anatomy, está agora com uma peça em cartaz na Broadway, o musical Take Me Out.

No espetáculo, há uma cena em que ele precisa ficar completamente nu, quando seu personagem, um jogador profissional de beisebol e gay, está tomando banho.

Para garantir a segurança do elenco, a casa de teatro exige que os aparelhos celulares sejam fechados em dispositivos especiais, lacrados, que só podem ser abertos após o fim da performance, mas um espectador burlou a regra e usou seu celular para registrar o nu frontal de Jesse Williams.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e em sites de conteúdo adulto.

Vale reforçar que a divulgação de imagens íntimas tiradas sem consentimento é crime. A Broadway, no entanto, ainda não manifestou se tomará alguma medida contra o compartilhamento dessas fotos.

Jesse Williams não queria elenco de Grey’s Anatomy na peça

Em entrevista ao Good Morning America, Jesse Williams comentou que não queria que seus amigos do elenco de Grey’s Anatomy fossem apoiá-lo na peça.

Embora ele não diga exatamente o motivo, o ator dá a entender que se sentiria nervoso em ficar completamente nu na frente de pessoas que trabalharam com ele durante anos no programa médico.

Ele conta sobre quem acha que irá à peça: “Chandra Wilson, com quem eu estava trocando mensagens esta manhã, que é uma lenda da Broadway por si só. Eu sei que Sarah Drew estará lá. Tenho certeza de que algumas pessoas vão aparecer. Ellen provavelmente vai dar as caras. Mas não sei se quero que me digam antes ou não”, afirmando que saber poderia deixá-lo mais nervoso.

Mas ele admite ainda que, se ficar nervoso, tentará usar isso para o bem e transformar em emoção para sua performance.

A peça Take Me Out continua em exibição.