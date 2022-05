Vídeo falso de Jason Momoa no julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp viraliza

É falso o vídeo de Jason Momoa no julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp, que viralizou recentemente nas redes sociais.

O vídeo foi criado pelo YouTuber GeoMFilms, mas vem sendo compartilhado nas redes e confundindo fãs pela Internet afora.

No vídeo, Jason Momoa aparece por meio de chamada de vídeo, como testemunha do lado de Johnny Depp, alegando que Amber heard defecou na água onde gravaram cenas de Aquaman.

Isso não aconteceu e Momoa sequer participou do julgamento. O YouTuber usou trechos de participação do ator no programa de Ellen DeGeneres, como aponta o The News e o SK Pop.

A única informação envolvendo Jason Momoa a ter aparecido durante o julgamento foi que ele e o diretor James Wan insistiram para a atriz ser mantida em Aquaman 2.

O julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp continua e deve ser encerrado ainda nesta semana.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.