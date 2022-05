Jason Momoa salva papel de Amber Heard em Aquaman 2

O julgamento de Amber Heard contra o ex-marido, Johnny Depp, continua. Durante uma das sessões, foi revelado que Jason Momoa insistiu que ela continuasse em Aquaman 2.

Kathryn Arnold, ex-produtora e atual consultora, prestou depoimento sobre como Johnny Depp afetou a carreira da atriz. Junto de alguns spoilers sobre Aquaman 2, Arnold revelou que Momoa e o diretor James Wan insistiram para Heard permanecer no filme.

Continua depois da publicidade

Conforme o Daily Mail, atriz, supostamente, seria cortada do longa-metragem após o início da longa briga judicial entre ela e Depp, mas acabou tendo ‘apenas’ o papel reduzido.

O que a manteve no filme foi o apoio de Jason Momoa, que vive o herói titular e de Wan. Segundo Arnold, eles “estavam comprometidos com ela” e “irredutíveis quanto a ela estar no filme”.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023. Já o primeiro filme está no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.