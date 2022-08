Você sabia? Astro de Sandman já namorou atriz de Stranger Things

Tom Sturridge interpreta Morpheus, ou Sonho, em Sandman. É um ator que você provavelmente nunca viu antes, mas ele já trabalhou em vários projetos menos populares.

Além disso, são muitas as conexões do ator com outras pessoas famosas. Ele é um grande amigo de Andrew Garfield e Robert Pattinson, por exemplo, sendo que conheceu este último quando os dois ainda tinham 13 anos de idade.

Tom Sturridge também esteve em relacionamentos com algumas atrizes conhecidas. Uma delas é Maya Hawke, que interpreta a personagem Robin em Stranger Things.

O namoro entre eles começou em 2019, e durou até muito recentemente. O romance chegou ao fim no início de 2022.

Outros relacionamentos do ator

Antes disso, o astro de Sandman esteve em um relacionamento com Sienna Miller, que durou entre 2011 e 2015.

Eles até tiveram uma filha juntos, que nasceu em 2012. Apesar do término do relacionamento, Tom Sturridge e Sienna Miller ainda se dão muito bem e são constantemente vistos cuidando da filha juntos.

Um outro romance pouco comentado do ator aconteceu com Abigail Breslin, atriz de Zumbilândia e Scream Queens.

Sandman está agora disponível na Netflix.

