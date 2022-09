007: Astro da Marvel não vê papel como seu objetivo

Um dos astros da Marvel, Idris Elba, não vê que papel na franquia 007 seja um objetivo de sua carreira.

Sendo alvo de rumores constantemente, Elba, também astro da DC, desmentiu recentemente que seria o novo intérprete de James Bond.

Novamente, o ator voltou a comentar sobre interpretar o personagem. No entanto, ele não se sente tão próximo de fazer isso, sendo apenas um desejo do público em vê-lo no papel (via ScreenRant).

“Não é um objetivo para a minha carreira. Eu não acho que interpretar Bond satisfará alguns dos meus objetivos pessoais. Definitivamente satisfará a vontade de uma nação”, disse o astro.

“Eu não sou esse cara, mas no mundo de todos eu poderia ser. Muitas pessoas estão realmente vendo Idris interpretando Bond como o Bond alternativo”, comentou Elba.

Astro de Stranger Things quer viver vilão em novo 007

Um dos astros de Stranger Things, Jamie Campbell Bower, revelou que quer viver vilão na franquia 007.

Algumas estrelas estão comentando abertamente em querer fazer parte da franquia. Dessa vez, Bower, que vive o vilão Vecna, revelou querer interpretar um adversário para Bond, buscando um papel há algum tempo (via ScreenRant).

“Estou atrás de James Bond. Não para interpretar Bond, mas para ser um vilão em Bond. E eu me lembro antes de Rami Malek fazer o filme”, disse ele.

“Eu estava tipo: ‘Eu vou ser a primeira pessoa com menos de 30 anos a fazer isso’ e o Rami vem e simplesmente acaba com isso e eu fiquei: ‘Droga, eu queria fazer este’”, concluiu o astro.

