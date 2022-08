Astro da Marvel responde se vai ser o novo 007

Um dos grandes astros da Marvel, Idris Elba, revelou se vai ser o novo 007 na franquia de filmes.

Intérprete de Heimdall nos filmes do Thor, e agora o Bloodsport na DC, Elba é um dos nomes especulados para viver o novo James Bond.

No entanto, parece que o ator não está confortável de ser sempre o alvo dos rumores, e costuma negar todas as vezes. Elba comentou recentemente que tenta evitar falar sobre o assunto (via ComicBook).

“Eu não tenho mais respostas para isso. Eu apenas digo às pessoas: ‘Não me pergunte isso.’ Porque muitas vezes é um jornalismo muito preguiçoso”, explicou Elba.

“E as pessoas tentam usá-lo como isca de cliques como ‘o que ele vai dizer desta vez?’ Eu tento dizer as mesmas coisas”, disse o ator. “De vez em quando eu apenas os provoco, ou eu vou dar a eles alguma filosofia sobre por que eu não quero fazer isso ou por que é um boato. Mas na maioria das vezes agora eu tento não falar sobre isso.”

Futuro de James Bond indefinido

Barbara Broccoli, chefe da franquia, revelou ao Deadline que ainda não foi feita uma chamada de elenco para encontrar um novo ator ao James Bond.

“Ninguém foi chamado. Estamos trabalhando para onde ir com ele, estamos discutindo isso”, disse ela.

Daniel Craig deixou o papel de Bond após 13 anos interpretando o personagem. Broccoli afirma que ainda não há nenhum roteiro para um novo filme, e que pretendem reinventar Bond.

Não há um roteiro e não podemos chegar a um até decidirmos como vamos abordar o próximo filme porque, na verdade, é uma reinvenção de Bond”, revelou a produtora. “Estamos reinventando quem ele é e isso leva tempo. Eu diria que as filmagens estão a pelo menos dois anos.”

Um dos atores que os fãs pedem muito para assumir o papel de James Bond é Henry Cavill, mas é algo que pode não acontecer.

