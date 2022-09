007: Diretor de Skyfall diz qual rumo a franquia deveria levar

A franquia 007 é já tem mais de 60 anos e conta com 25 filmes no total. Com uma tradição tão longa, é normal que James Bond tenha mudado várias vezes, e não apenas pelas mudanças dos interpretes do espião.

E foram realmente vários interpretes, cinco ao todo até chegar na última versão do personagem interpretada por Daniel Craig, que estrelou como Bond pela quinta e última vez em 007- Sem Tempo para Morrer. Duas dessas vezes o diretor Sam Mendes foi responsável pela direção.

É importante lembrar que as mudanças de elenco acompanham também as mudanças de diretores e de abordagens do personagem. Com a saída de Craig, muito tem se discutido sobre o futuro da franquia e Mendes parece ter uma opinião sobre o assunto.

O que Sam Mendes pensa para o futuro de 007

Mendes conversou recentemente com o Deadline sobre a evolução dos filmes de ação, e como essa evolução precisa chegar à franquia 007.

“Eu não invejo Barbara [produtora responsável por 007] por ter que seguir depois dos últimos 5 filmes de Daniel. Ele revigorou a franquia, mas ela é tão grande que é muito difícil para um ator mais jovem entrar nisso.” Disse o diretor.

Mendes então refraseou o que quis dizer e declarou: “Eu acho que o ator de Bond irá evoluir, a direção precisa evoluir. Eu acho que seria incrível ver uma mulher dirigindo Bond. Eu acho que seria incrível.”

Mendes, aparentemente, não deseja voltar à direção da franquia 007, mas acredita que a melhor forma da franquia evoluir é com uma mulher na cadeira de diretora. Encontrar alguém que guie os filmes de James Bond para sua nova fase é tão importante quanto a procura de um novo interprete para o personagem.

Por enquanto, seguimos sem informações sobre a continuação da franquia 007, mas todos os filmes estão disponíveis na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira