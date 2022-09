007 mulher de Sem Tempo Para Morrer voltará à franquia? Atriz responde

Lashana Lynch, a 007 mulher de Sem Tempo Para Morrer, comentou sobre um possível retorno à franquia de James Bond.

Sem Tempo Para Morrer marcou a última participação de Daniel Craig no papel do espião mais famoso do cinema. No filme temos Bond voltando de sua aposentadoria para uma última aventura, e quando retorna ao MI6 o personagem encontra Nomi (Lynch) como a nova agente 007.

Mesmo com o atraso de 2 anos por conta da COVID-19, o longa estreou em 2021 e foi bem recebido, com críticos satisfeitos com a conclusão do reinado de 15 anos de Craig no papel de James Bond. A atuação de Lynch também foi bem avaliada, mas seu retorno à franquia foi colocado em dúvida já que os próximos longas trarão um novo James Bond.

A atriz discutiu o possível retorno de sua personagem durante uma entrevista com a Empire. Mas, infelizmente, a atriz admitiu que não tem certeza de como isso seria possível.

“Eu assinei para um filme, e não sei se eles sabe realmente para onde irão com isso. Eu genuinamente não sei nada, mas é empolgante imaginar!”

Por que Lashana Lynch deveria retornar à franquia?

A fala da atriz não foi muito animadora para os fãs que esperavam seu retorno em um filme futuro da franquia, ou até em um projeto spin off.

Além disso, pode ser um pouco complicado justificar a presença de Nomi no próximo filme, já que a franquia passará por um reboot para substituir Craig como James Bond. O final de Sem Tempo Para Morrer acaba obrigando que a personagem de Lynch também passe por um reboot para poder ser inclusa em uma nova continuidade.

Por mais que não seja algo simples de fazer, a franquia 007 tem precedentes com o retorno de Judi Dench no papel de M nos filmes de Daniel Craig.

O retorno de Lynch como uma parceira de Bond nos próximos filmes pode ser justamente a mudança na formula que a franquia precisa e os produtores estão buscando, mas nos resta esperar para ver como será feito esse recomeço.

Todos os filmes da franquia 007, incluindo Sem Tempo Para Morrer, estão disponíveis na Amazon Prime Video. A continuação da franquia ainda não tem seu Bond definido, nem data de início das gravações.

Sobre o autor Gabriel Soldeira