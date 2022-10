007: Produtor não quer ator jovem como James Bond

Um dos produtores da franquia 007, Michael G. Wilson, revelou que não quer ator jovem para o papel de James Bond.

Enquanto a busca por um ator continua, mas parece demorar, Wilson disse que o estúdio cogitou colocar atores mais jovens no passado. Porém, segundo ele, a ideia não funcionou (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

”Nós tentamos olhar para pessoas mais jovens no passado. Mas tentar visualizar isso não funciona. Lembre-se, Bond já é um veterano. Ele já teve alguma experiência”, comentou ele.

O produtor sugere que Bond já passou por diversas situações, e é um agente experiente, e por isso, ele indica que o próximo ator terá uma idade entre 30 a 40 anos.

Ele é uma pessoa que passou pelas guerras, por assim dizer, e provavelmente esteve no exército ou algo assim. Não é um garoto do ensino médio que você pode trazer e começar. É por isso que funciona para trinta e poucos anos”, disse o produtor.

Daniel Craig como James Bond

Produtora dá notícia decepcionante sobre novo 007

007 – Sem Tempo Para Morrer marcou o último trabalho de Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do cinema. Após 15 anos com o mesmo ator no papel, a franquia terá uma renovação mas aparentemente isso não começa com a escolha de um novo ator.

Por mais que a escolha do novo ator seja a prioridade do público, os produtores da série ainda estão decidindo que caminho tomar.

Em uma entrevista ao EW, Broccoli deu uma notícia decepcionante sobre a escolha do novo ator. Mesmo com a produtora tendo dito que a procura começaria ainda este ano, ela voltou atrás dizendo que ainda estão decidindo o que esse novo momento da franquia será.

“Nós ainda não começamos a procura. Nós vamos estar meio que sentados e tentando entender onde a franquia Bond está indo, e nós precisamos fazer isso primeiro, para sentir isso antes de começar a escalar para o papel. Então nós vamos começar a pensar nisso em algum momento no ano que vem.”

Todos os filmes da franquia 007, incluindo Sem Tempo Para Morrer, estão disponíveis na Amazon Prime Video. A continuação da franquia ainda não tem seu Bond definido, nem data de início das gravações.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.