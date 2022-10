007: Produtora dá notícia decepcionante sobre novo James Bond

Barbara Broccoli, produtora da franquia 007, deu uma novidade decepcionante sobre a escolha do substituto de Daniel Craig como James Bond.

007 – Sem Tempo Para Morrer marcou o último trabalho de Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do cinema. Após 15 anos com o mesmo ator no papel, a franquia terá uma renovação mas aparentemente isso não começa com a escolha de um novo ator.

Por mais que a escolha do novo ator seja a prioridade do público, os produtores da série ainda estão decidindo que caminho tomar.

Em uma entrevista ao EW, Broccoli deu uma notícia decepcionante sobre a escolha do novo ator. Mesmo com a produtora tendo dito que a procura começaria ainda este ano, ela voltou atrás dizendo que ainda estão decidindo o que esse novo momento da franquia será.

“Nós ainda não começamos a procura. Nós vamos estar meio que sentados e tentando entender onde a franquia Bond está indo, e nós precisamos fazer isso primeiro, para sentir isso antes de começar a escalar para o papel. Então nós vamos começar a pensar nisso em algum momento no ano que vem.”

Aparentemente não teremos novidades sobre o ator de Bond até o ano que vem, mas você pode conferir todos os filmes da série na Amazon Prime Video.

007 mulher de Sem Tempo Para Morrer voltará à franquia? Atriz responde

Lashana Lynch, a 007 mulher de Sem Tempo Para Morrer, comentou sobre um possível retorno à franquia de James Bond.

Em Sem Tempo Para Morrer temos Bond voltando de sua aposentadoria para uma última aventura, e quando retorna ao MI6 o personagem encontra Nomi (Lynch) como a nova agente 007.

A atuação de Lynch foi bem avaliada no longa, mas seu retorno à franquia foi colocado em dúvida já que os próximos longas trarão um novo James Bond

A atriz discutiu o possível retorno de sua personagem durante uma entrevista com a Empire. Mas, infelizmente, a atriz admitiu que não tem certeza de como isso seria possível.

“Eu assinei para um filme, e não sei se eles sabe realmente para onde irão com isso. Eu genuinamente não sei nada, mas é empolgante imaginar!”

Todos os filmes da franquia 007, incluindo Sem Tempo Para Morrer, estão disponíveis na Amazon Prime Video. A continuação da franquia ainda não tem seu Bond definido, nem data de início das gravações.

