10 coisas que você precisa saber antes de ver Doutor Estranho 2

Estreia nesta semana nos cinemas o aguardado longa-metragem da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), segundo filme protagonizado por Benedict Cumberbatch para o MCU.

Segundo a sinopse, neste novo filme o Doutor Estranho receberá a ajuda de aliados enquanto atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do Multiverso.

Feiticeira Escarlate, Miss América e Wong são alguns dos nomes confirmados. O retorno do Professor Charles Xavier também é esperado.

Enquanto você não confere o novo filme nos cinemas, confira abaixo algumas informações da franquia da Marvel que você não pode esquecer, segundo o Screen Rant.

Ligação com os X-Men

O trailer mostrou que o Professor X poderá estar no novo filme. Os X-Men ainda não foram oficialmente introduzidos ao Universo Cinematográfico da Marvel, a redefinição do tempo em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido pode afetar Doutor Estranho 2, alavancando a presença do Professor X em Doutor Estranho 2 e preparando o terreno para a entrada dos Illuminati.

Professor X morreu duas vezes?

Tecnicamente, o Professor X já morreu duas vezes, nos filmes X-Men 3: O Confronto Final e em Logan. Na primeira delas, salvou sua consciência e a transferiu para um gêmeo em coma. Esse truque pode ser a chave para sua aparição no MCU.

Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho lutaram juntos

Wanda Maximoff e Stephen Strange não são completos estranhos: eles já lutaram juntos na batalha contra o Thanos, onde o Doutor Estranho testemunhou os poderes da Feiticeira Escarlate, que quase destruiu o Thanos sozinha. Isso pode ter sido o motivo pelo qual ele foi atrás dela para pedir ajuda.

Ligação com WandaVision

Os tristes eventos de WandaVision também serão fundamentais para a participação de Wanda Maximoff neste novo filme. O próprio trailer já mostrou como ela ainda está emocionalmente abalada, mas pronta para ter uma redenção.

Relembrando a série

Em WandaVision, a Feiticeira Escarlate fez toda uma cidade de refém, e isso não é algo tão fácil de se perdoar. De alguma forma, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura a personagem ainda precisará olhar para trás e encarar seu passado, ainda que esteja triste.

O Darkhold

WandaVision nos mostrou Wanda tendo um maior controle e conhecimento de seus poderes, e essa evolução deve continuar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mostrará o quanto ela pode aprender sobre a magia do caos agora que tem o Darkhold em mãos.

O futuro do Doutor Estranho

Há potencial para que o Doutor Estranho seja um dos destaques do MCU agora que a maioria dos Vingadores originais estão mortos ou aposentados. Com seu poder e inteligência, não é difícil de imaginá-lo assumindo o posto.

De aliado a vilão

Karl Mordo era um amigo de Doutor Estranho, mas seus princípios opostos separaram a dupla e, agora, Karl entra como um dos antagonistas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A morte de Christine provocou estranha suprema em um universo alternativo

No primeiro filme de Doutor Estranho, vimos como o acidente que tirou a mobilidade de sua mão também afetou a mentalidade de Stephen, mas ainda foi benéfica já que o levou às artes místicas. No entanto, a série E se…?, disponível no Disney+, mostrou que a morte da Dra. Christine Palmer foi a responsável pelo seu destino mágico.

No entanto, a história acaba se tornando mais sombria, já que tenta ressuscitá-la usando a pedra do tempo, ocasionando em consequências que provocam um paradoxo do universo. O trailer mostra que fenômenos da série podem se conectar com o Multiverso da Loucura. Será?

Ligação com o Homem-Aranha

O acidente no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa resultou não só no encontro dos três Amigos da Vizinhança de linhas temporais diferentes, e o Doutor Estranho ainda precisará lidar com as consequências do feitiço mal lançado. Isso faz com que o filme esteja diretamente ligado ao terceiro projeto da trilogia de Tom Holland.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas no dia 05 de maio de 2022.