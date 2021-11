Atriz de Ferida é lutadora do UFC na vida real

Ambientado no mundo das lutas profissionais, Ferida conta com a participação de uma grande atleta. No filme da Netflix, Halle Berry vive Jackie Justice, uma lutadora em busca de redenção que retorna aos ringues para enfrentar a temida Lady Killer. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Valentina Shevchenko, a intérprete da adversária de Jackie na vida real.

Lady Killer impressiona desde sua primeira aparição em Ferida. Com seu porte imponente, expressão intimidante e grandes habilidades de luta, a personagem é a adversária perfeita para o retorno de Jackie Justice.

Embora a Lady Killer seja uma personagem fictícia, sua intérprete é uma grande campeã de MMA. A atleta já venceu alguns dos maiores títulos de sua categoria, e é considerada uma das melhores lutadoras da atualidade.

A luta entre Lady Killer e Jackie Justice em Ferida termina com um final impressionante, que deixou muitos fãs da Netflix chocados. O que muita gente não sabe é que Halle Berry e Valentina Shevchenko ficaram amigas durante as gravações do filme.

Quem é a Lady Killer de Ferida na vida real?

Valentina Anatolievna Shevchenko, também conhecida pelo apelido “Bullet” (Bala) é uma aclamada lutadora de MMA, campeã na categoria feminina de Peso-Mosca.

A atleta nasceu no Quirguistão (quando o país ainda fazia parte da União Soviética), em uma família de origem ucraniana.

Em Ferida, o recorde de Lady Killer é de 18 lutas sem derrotas. O recorde de Valentina na vida real é ainda mais impressionante, com 22 vitórias e 3 derrotas.

Atualmente, a atleta detém o título de campeã da categoria Peso-Mosca do UFC Feminino – título este que defende desde 2018.

Valentina nasceu em 1988, e começou a treinar taekwondo aos 5 anos de idade. O talento para as artes marciais, com certeza, vem de família. Elena Shevchenko, a mãe da atleta, é faixa-preta em taekwondo, e chegou a vencer vários torneios nacionais na juventude.

Aos 12 anos, Valentina começou a se interessar pelo Muay Thai. Em 2003, ela participou de sua primeira luta profissional, com apenas 15 anos.

No decorrer de sua carreira, Valentina quebrou recordes de vitórias e competiu em torneios dos mais diversos tipos, entre Muay Thai, kickboxing e MMA.

Hoje em dia, Valentina Shevchenko é considerada uma das melhores lutadoras profissionais do mundo.

A irmã mais velha da atleta, Antonina, também é uma competente lutadora, com títulos importantes em Muay Thai e MMA.

Surpreendentemente, a campeã de MMA também fez faculdade de Cinema e se formou em Direção, o que a ajudou a entender o estilo de gravações de Ferida.

Para interpretar Lady Killer em Ferida, Valentina treinou com Halle Berry por cerca de 5 meses. Durante o processo, a lutadora criou uma grande amizade com a atriz (veja abaixo).

Ferida está disponível no catálogo da Netflix.