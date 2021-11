Casa Gucci: Esperado filme com Lady Gaga e Jared Leto está em cartaz

Fãs de Lady Gaga podem comemorar: o aguardado Casa Gucci acaba de entrar em cartaz nos cinemas brasileiros. Baseado em um caso real e ambientado entre os anos 70 e 90, o longa retrata os eventos e consequências do assassinato de Maurizio Gucci, orquestrado por sua esposa Patrizia. O filme conta com um elenco impressionante, que além de Gaga tem também Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino e Jeremy Irons.

Casa Gucci é baseado no livro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” (Casa Gucci: Uma História de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte), lançado em 2001 por Sara Gay Forden.

O filme conta com a direção premiada de Ridley Scott – de filmes como Alien: O Oitavo Passageiro e Blade Runner – e roteiro de Becky Johnson (Sob o Luar da Primavera) e Roberto Bentivegna (The Eel).

Casa Gucci tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos de bilheteria de 2021, graças à sua trama intrigante, elenco de estrelas e, é claro, a presença de Lady Gaga. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia do longa; confira.

Mistério e glamour na trama de Casa Gucci

Casa Gucci foca principalmente na história de Patrizia Reggiani – interpretada por Gaga – desde o início de seu relacionamento com Maurizio Gucci até seu casamento com o herdeiro da icônica grife italiana.

“Os negócios da família pouco impressionam o tímido Maurizio, e o poder real da marca fica nas mãos de seu pai, Rodolfo, e de seu tio Aldo”, afirma a descrição divulgada no The New York Times.

Para se tornar uma força inegável dentro da empresa e alcançar o tão visado poder, Patrizia começa a voltar os membros da Casa Gucci uns contra os outros – ao mesmo tempo em que lida com batalhas internas na companhia e passa a entender o alcance da influência da grife.

Eventualmente, até mesmo Patrizia e Maurizio entram em rota de colisão, e a raiva da protagonista não demora a se tornar fatal.

Desde os primeiros anúncios de sua produção, Casa Gucci já impressiona por seu elenco repleto de estrelas.

Como já citamos, Lady Gaga interpreta a protagonista Patrizia Reggiani. Uma artista completa, Gaga é tão conhecida por sua premiada carreira musical quanto por suas performances na TV e no cinema – em séries como American Horror Story e filmes como Nasce Uma Estrela.

Adam Driver, o intérprete de Maurizio Gucci, é famoso principalmente por viver Kylo-Ren na nova trilogia de Star Wars, além de atuações nos filmes Infiltrado na Klan e História de um Casamento.

Jared Leto, de filmes como Esquadrão Suicida, Clube de Compras Dallas e Blade Runner 2040, é Paolo Gucci, o primo de Maurizio, responsável por alguns dos designs mais icônicos da grife.

Jeremy Irons (O Rei Leão, Watchmen) vive Rodolfo Gucci, o pai de Maurizio e um dos principais responsáveis pela marca.

Al Pacino, de O Poderoso Chefão, O Irlandês e diversas outras performances premiadas, é Aldo Gucci, o pai de Paolo e primogênito de Guccio Gucci.

Salma Hayek, que também está em cartaz nos cinemas com Eternos, interpreta Giuseppina Auriemma, uma amiga mística de Patrizia que acaba se envolvendo no assassinato de Maurizio.

Jack Huston (Fargo), Reeve Carney (Penny Dreadful) e Camille Cottin (Call My Agent) interpretam respectivamente o magnata Domenico De Sole e os designers Tom Ford e Paola Franchi.

O elenco de Casa Gucci é completado por Vincent Riotta (Nine), Mădălina Diana Ghenea (Bórgia), Youssef Kerkour (Sex Education), Mehdi Nebbou (Homeland), Miloud Mourad Benamara (Spectre) e Catherine Walker (Cursed).

Estreia e trailer de Casa Gucci

Casa Gucci, com Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto, já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Confira abaixo o trailer oficial legendado de Casa Gucci.