Morto aos 91 anos, Stephen Sondheim teve participação final em filme da Netflix

O lendário compositor da Broadway Stephen Sondheim morreu aos 91 anos em 26 de novembro. Uma semana antes, na Netflix, o famoso teve uma participação final no filme Tick, Tick…Boom!.

O filme da Netflix, estrelado por Andrew Garfield, conta a história de outro compositor de musicais, Jonathan Larson. O letrista, também falecido, teve Sondheim como um mentor.

Com isso, o lendário compositor apareceu no filme interpretado por Bradley Whitford. Mas, o real Stephen Sondheim também faz uma participação.

Em uma cena, o compositor deixa uma mensagem de voz para Larson. Esse áudio foi gravado pelo Stephen Sondheim da vida real.

Na Broadway, o compositor foi conhecido por peças como Sweeney Todd, A Little Night Music e Sunday in the Park with George.

Na carreira, com trabalhos também em Hollywood, Sondheim ganhou Oscar de Melhor Canção por Dick Tracy, foi vencedor também do Pulitzer, Grammy, Globo de Ouro e do Tony Awards, principal premiação do teatro.

Filme Tick, Tick…Boom! está na Netflix

A trama de Tick, Tick… Boom! se inspira nas experiências do compositor e roteirista de teatro Jonathan Larson.

Larson, que faleceu em 1996, é considerado um dos mais importantes dramaturgos americanos de todos os tempos, principalmente pela abordagem de temas sociais – como multiculturalismo, vícios e homofobia – em suas obras.

O compositor é conhecido principalmente pelos musicais Rent e Tick, Tick…Boom! Pela criação e produção de Rent, o dramaturgo recebeu de maneira póstuma três prêmios Tony, a maior premiação do mundo do teatro.

“Um compositor de teatro aspirante enfrenta uma crise ao se aproximar dos 30 e não se sentir nem um pouco perto de seu sonho”, afirma a sinopse oficial do longa.

A trama do filme começa em 1992, anos antes da criação de Rent. Além de abordar o estado psicológico de Jonathan Larson, o filme mostra também como o dramaturgo se inspirou para criar a icônica peça.

O musical Rent aborda as ansiedades, amores e dramas de um grupo de amigos nova-iorquinos, que lutam para sobreviver e criar arte sob as sombras da epidemia de HIV-Aids.

Andrew Garfield, um dos intérpretes modernos do Homem-Aranha, está no filme da Netflix como Jonathan Larson. O elenco tem ainda Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp (X-Men), Joshua Henry (Hamilton), Robin de Jesús (The Boys in the Band), Bradley Whitford (Corra!), Joanna P. Adler (An American Pickle), Noah Robbins (Villains) e Ben Levi Ross (Querido Evan Hansen).

Tick, Tick… Boom! está disponível na Netflix.