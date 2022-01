Filme de suspense absurdo de Nicolas Cage vira destaque na Netflix

O Flix Patrol aponta que um filme de Nicolas Cage, chamado de “absurdo” pela crítica, está ganhando destaque na Netflix. O título Presságio entrou entre os longas mais assistidos do serviço ao redor do mundo no começo de 2022.

O que chama atenção é que o filme de suspense, que traz uma mistura de ficção cientifica, é detonado pelo crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a nota é de 33%.

É justamente no consenso da crítica do site em que Presságio é chamado de “absurdo”. Apesar disso, o público parece gostar dessa trama maluca estrelada por Nicolas Cage.

O filme basicamente segue um professor que descobre presságios arrepiantes em uma cápsula do tempo. A partir disso, o protagonista da Netflix precisa descobrir o que vem a seguir.

Quando lançado no cinema, Presságio teve um bom desempenho, faturando US$ 183 milhões para um orçamento de US$ 50 milhões.

No Brasil, o filme com Nicolas Cage está na Netflix há um bom tempo, como destacamos antes. Mas, ao que parece, passou a chamar atenção nesse momento.

A história de Presságio, estrelado por Nicolas Cage

Lançado em 2009, Presságio é dirigido por Alex Proyas e protagonizado por Nicolas Cage. O projeto, concebido e co-criado por Ryne Douglas Pearson, foi originalmente oferecido a diversos diretores pela Columbia Pictures, mas acabou rejeitado e subsequentemente aproveitado pela Escape Artists.

O filme traz Nicolas Cage como um professor que descobre uma maneira misteriosa de prever catástrofes naturais e humanas.

Cinco anos depois de ser enterrado em uma cápsula do tempo, o críptico documento de uma garotinha cai nas mãos de Caleb Koestler, o filho do professor John Koestler, vivido por Nicolas Cage.

John percebe que as mensagens cifradas previram corretamente todos os desastres das últimas cinco décadas, e apresenta três desastres futuros: um deles um cataclisma global.

Com a ajuda das problemáticas filha e neta da autora, o protagonista faz de tudo para evitar o grande desastre.

O elenco tem nomes ainda como Rose Byrne (Missão Madrinha de Casamento), Ben Mendelsohn (Capitã Marvel) e Liam Hemsworth (Jogos Vorazes), o irmão de Chris Hemsworth.

Estrelado por Nicolas Cage, Presságio pode ser conferido na Netflix.

Vale lembrar que por não ser um título original, o filme pode deixar o serviço no futuro.