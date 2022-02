Após Xavier, mais um mutante pode ter sido visto em Doutor Estranho 2; veja

O pôster e o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) estão recheados de personagens e referências da Marvel. Além do Professor Xavier, outro mutante pode aparecer no filme.

O Professor Xavier não chega a aparecer em carne e osso, mas ouvimos a voz de Patrick Stewart no trailer. O ator interpretou o famoso mutante e líder dos X-Men em cinco filmes da franquia.

Agora, alguns fãs acreditam terem visto o Deadpool no pôster, mas trata-se apenas de suposição, visto que é preciso apertar muito os olhos (ou olhar para uma imagem em qualidade bem duvidosa).

Os estilhaços de vidro que aparecem no pôster indicam a presença de vários personagens e em um deles podemos ver o que parece ser o Deadpool.

Vale apontar que outro estilhaço claramente mostra o escudo da Capitã Carter, de What If?, então pode ser que o Deadpool realmente esteja no filme.

Veja o pôster e o recorte dele, abaixo.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

