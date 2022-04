Por que Animais Fantásticos 3 é o maior fracasso da franquia Harry Potter

Após Animais Fantástico 3 estrear nos cinemas do mundo todo, os maiores medos dos fãs da saga acabaram se confirmando: o filme se tornou o maior fracasso da franquia Harry Potter. Mas afinal, quais motivos levaram ao péssimo desempenho de Os Segredos de Dumbledore?

“Alvo Dumbledore sabe que o poderoso Gellert Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede para o magizoologista Newt Scamander liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma perigosa missão”, afirma a sinopse oficial de Animais Fantásticos 3.

No Brasil, o filme estreou em 14 de abril de 2022, com um elenco liderado por Jude Law, Mads Mikkelsen e Eddie Redmayne – além de participação especial da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

O site Screen Rant explicou os principais motivos para o fracasso de Animais Fantásticos 3: Os Segredos de Dumbledore – confira e tire suas próprias conclusões.

Animais Fantásticos 3 tem a pior bilheteria de estreia da franquia Harry Potter

Um dos principais motivos do fracasso de Animais Fantásticos 3 é sua péssima bilheteria de estreia, a pior entre todos os filmes do Universo Mágico.

Em seu primeiro fim de semana de exibições, o filme faturou apenas 43 milhões de dólares. Mesmo figurando no topo das bilheterias, o valor é muito pequeno se comparado ao faturamento de outros filmes da saga Harry Potter.

O filme mais lucrativo da saga é Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. Lançado em 2012, o longa garantiu uma bilheteria de 1,3 bilhão de dólares.

Animais Fantásticos 2: Os Crimes de Grindelwald, representa atualmente o maior fracasso financeiro da saga, com uma bilheteria final de apenas 654 milhões de dólares.

Mesmo assim, o longa faturou 62 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana – valor bem menor que a bilheteria inicial de Os Segredos de Dumbledore.

Por que os críticos odeiam Os Segredos de Dumbledore?

Além de contar com uma bilheteria decepcionante, Animais Fantásticos 3 falhou em conquistar a crítica especializada.

O filme garantiu apenas 48% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. A nota supera a de Os Crimes de Grindelwald – que ficou com 36% – mas ainda é muito pequena em comparação à de outros lançamentos da saga Harry Potter.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore evita algumas das armadilhas que prejudicam seu antecessor, mas sofre com a ausência da magia que atraiu o público para o Mundo Mágico há muito tempo atrás”, afirma o consenso do site.

Grandes polêmicas nos bastidores

Vale lembrar que a saga Animais Fantásticos também é muito afetada por confusões nos bastidores e polêmicas do elenco.

A controvérsia começou com a escalação de Johnny Depp para o papel do vilão Grindelwald – enquanto o ator ainda travava uma intensa batalha judicial contra a ex Amber Heard.

Devido à polêmica, a Warner decidiu trocar Johnny Depp por Mads Mikkelsen – de Hannibal e Doutor Estranho.

A performance do novo intérprete de Grindelwald se tornou um dos poucos pontos positivos de Animais Fantásticos 3, mas não foi suficiente para salvar o filme.

Ezra Miller, o intérprete de Credence, também se envolveu em diversas controvérsias desde o lançamento do primeiro filme. Recentemente, o ator foi preso no Havaí por conduta desordeira e agressão.

A maior polêmica de Animais Fantásticos não envolve seu elenco, mas sim a criadora da saga.

Conhecida por publicar inúmeros comentários transfóbicos nas redes sociais, J.K. Rowling já é vista como persona non grata por muitos fãs da saga Harry Potter.

Diversos integrantes do elenco original – como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Evanna Lynch – fizeram o possível para se afastar das opiniões problemáticas da escritora.

Finalmente, o fracasso de Os Segredos de Dumbledore pode representar um fim antecipado – mas não surpreendente – para a franquia em geral.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore está em cartaz nos cinemas brasileiros.