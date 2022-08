A atriz de Cobra Kai que quase interpretou Katniss em Jogos Vorazes

Cobra Kai trouxe de volta alguns astros a seus icônicos papéis de outrora, como foi o caso de Ralph Macchio e William Zabka, como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Nem todos os astros do seriado da Netflix, no entanto, são veteranos e uma das atrizes chegou a fazer teste para viver Katniss Everdeen em Jogos Vorazes.

Ao longo dos anos, a série introduziu diversos novos rostos dentre aqueles que queriam aprender artes marciais no Cobra Kai ou no Miyagi-Do. Dentre eles estão Miguel Diaz, Tory Nichols, Eli ‘Hawk’ Moskowitz e mais.

Vários conseguiram papéis em Hollywood após estrelarem a série, como é o caso de Xolo Maridueña, o Miguel, que vai estrelar Besouro Azul, da DC – caso a Warner Bros. não cancele o filme, é claro.

Bem antes da série estrear na Netflix, no entanto, uma atriz já havia feito teste para um grande papel. Infelizmente, ela não passou da fase das audições.

Essa foi Mary Mouser, que interpreta Sam, a filha de Daniel LaRusso, e uma das personagens mais importantes da série da Netflix.

Katniss bem diferente

A filha de Daniel LaRusso continuamente entra em conflito com a prodígio do Cobra Kai, Tory Nichols. Em termos de ação e drama, Mouser fez um ótimo trabalho no papel até agora e, sem dúvida, fará no futuro da série.

Embora, é de se perguntar se ela teria assumido o papel de Sam LaRusso se ela tivesse conseguido o papel de Katniss Everdeen nos filmes de Jogos Vorazes.

Ela disse ao Buzzfeed que enviou uma fita de audição, depois de ler todos os livros da franquia em rápida sucessão.

Katniss ficou famoso por Jennifer Lawrence, que ficou com o papel em todos os quatro filmes de Jogos Vorazes.

Suas performances acabaram lançando-a ao estrelato e enviou sua vida e carreira em uma direção totalmente nova.

Mary Mouser provavelmente teria feito uma ótima Katniss Everdeen, mas Jennifer Lawrence se destacou como Katniss, assim como Mouser como Sam LaRusso em Cobra Kai, então tudo parece ter funcionado da melhor maneira.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.