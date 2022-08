Cobra Kai: Mais um vilão de Karatê Kid retorna em imagens da 5ª temporada

A Netflix divulgou as primeiras imagens da quinta temporada de Cobra Kai, que revelam o retorno de outro personagem de Karatê Kid 3.

Dessa vez, quem está de volta é Mike Barnes, vivido por Sean Kanan. O personagem foi o rival de Daniel LaRusso no terceiro longa-metragem da franquia.

Além disso, vemos diversos outros personagens, como Devon, Tory, Miguel, Robbie e mais.

Os produtores executivos da série, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg disseram sobre essa nova temporada:

“Conforme Terry Silver convoca alguns velhos amigos para dominar o Valley, Daniel e Johnny vão precisar de toda a ajuda que conseguirem para parar o Cobra Kai”.

As declarações do co-criador, se unem as expectativas geradas pelos membros da produção, o programa é um sucesso do streaming e promete grandes participações na próxima temporada.

Veja as fotos, abaixo.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.