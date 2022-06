A bizarra comédia romântica que deixa fãs da Netflix chocados

Com uma história realmente bizarra – marcada por momentos de extrema violência e cenas assustadoramente nojentas – a comédia romântica Espontânea tem tudo para conquistar fãs na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o filme deixou espectadores completamente chocados.

Uma mistura de comédia, romance, fantasia e ficção científica, Espontânea é um projeto de Brian Duffield, cineasta famoso pela franquia de terror A Babá. O roteiro é baseado no livro “Spontaneous”, lançado em 2017 pelo escritor Aaron Starmer.

Continua depois da publicidade

Espontânea estreou originalmente em 2020, e não demorou a ganhar o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem 97% de aprovação, o que comprova sua “aclamação universal”.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama inusitada e o elenco de estrelas de Espontânea na Netflix.

Conheça a história bizarra de Espontânea na Netflix

Na Netflix, filmes de comédia romântica costumam fazer muito sucesso. Longas como Combinação Perfeita e Amor em Obras, por exemplo, já dominaram o Top 10 da plataforma.

Porém, nem mesmo os romances mais ousados da plataforma se aproximam do nível de bizarrice da trama de Espontânea.

“Quando colegas começam a (literalmente) explodir do nada, dois estudantes decidem aproveitar a vida ao máximo e se abrir para o amor em meio ao sangue e caos”, afirma a sinopse oficial de Espontânea.

Como indica a descrição, a “combustão espontânea” está no centro da trama. Para quem não conhece, o termo é utilizado para identificar um misterioso fenômeno no qual o corpo humano explode em consequência do calor gerado por mecanismos internos.

Espontânea acompanha a história de Mara e Dylan, dois estudantes que, após presenciarem a chocante combustão de amigos e colegas, decidem embarcar em uma jornada de paixão, companheirismo e muitas descobertas.

Elenco de Espontânea tem estrela de 13 Reasons Why na Netflix

Espontânea é protagonizado por uma velha conhecida do público da Netflix: Katherine Langford. Na bizarra comédia romântica, a estrela interpreta Mara Carlyle.

A atriz australiana é conhecida por interpretar Hannah Baker no drama teen 13 Reasons Why, um dos mais populares da plataforma. Langford também está na série épica Cursed.

Charlie Plummer – de Moonfall: Ameaça Lunar e Boardwalk Empire – interpreta Dylan Hovemeyer.

Piper Perabo (Show Bar) e Rob Huebel (Hospital Infantil) interpretam Angela e Charlie, os pais de Mara.

Yvonne Orji, famosa por sua performance na série Insecure, da HBO, vive Carla Rossetti, uma agente do FBI que investiga as misteriosas combustões espontâneas.

O elenco de Espontânea conta também com Hayley Law (Riverdale), Chelah Horsdal (Star Trek: Discovery) e Laine MacNeil (Diário de um Banana).

Espontânea já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix, veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.