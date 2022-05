A comédia que todo mundo está vendo na Netflix

Uma comédia vem se destacando na Netflix: A Família Perfeita. Trata-se de uma nova produção espanhola.

No momento, A Família Perfeita está em segundo lugar no Top 10 de filmes da Netflix. Já no Top 10 de produções gerais, aparece em quarto lugar.

As produções espanholas costumam se dar bem na Netflix, então não é bem uma surpresa que A Família Perfeita venha tendo um bom desempenho.

Resta saber, no entanto, por quanto tempo A Família Perfeita permanecerá entre as produções mais vistas da Netflix.

Como a Netflix está sempre adicionando novo conteúdo, o seu Top 10 muda constantemente. Apenas verdadeiros sucessos passam um bom tempo no topo da gigante do streaming.

Filme em alta na Netflix

Confira abaixo a sinopse de A Família Perfeita, da Netflix.

“Querendo que sua família seja perfeita em todos os aspectos possíveis, Lucia sempre controlou tudo que todos os entes fazem.”

“Mas, quando seu filho arranja uma namorada que não a agrada em nenhum aspecto, a vida perfeita construída por ela é ameaçada.”

A Família Perfeita é dirigido por Arantxa Echevarría, uma cineasta conhecida por trabalhos como Carmen & Lola e De noche y de pronto.

O elenco é liderado por Belén Rueda, que esteve em produções como O Orfanato, Os Olhos de Júlia e O Silêncio da Cidade Branca.

Os atores José Coronado, Carolina Yuste, Gonzalo Ramos, Pepa Aniorte e Gonzalo de Castro também participam de A Família Perfeita.

A Família Perfeita está disponível na Netflix.