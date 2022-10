A Haunting in Venice: Assassinato no Expresso do Oriente ganhará mais uma sequência

Menos de um ano após o lançamento de Morte no Nilo, o astro de Harry Potter, Kenneth Branagh, será novamente o detetive Hercule Poirot em A Haunting in Venice, novo filme da franquia baseada em histórias de Agatha Christie.

Branagh voltará como protagonista e diretor do terceiro filme da franquia que começou com O Assassinato no Expresso do Oriente em 2017, que arrasou nas bilheterias. O ator retornou ao papel em fevereiro deste ano ao lado de Gal Gadot em Morte no Nilo, e acaba de divulgar o elenco de mais uma continuação.

Morte no Nilo teve um sucesso um pouco mais mediano que seu antecessor, mas ainda foi considerado um sucesso apesar de diversas controversas nos bastidores. O ator Armie Hammer foi acusado de estupro e canibalismo durante a produção, e Letita Wright revelou ser anti-vacina.

Apesar dos problemas, logo após o lançamento Branagh revelou que estaria conversando sobre um novo filme da franquia com a 20th Century Studios, e que o roteiro já estaria até pronto. Agora, aqueles que se apaixonaram pelo excêntrico detetive Hercule Poirot já tem confirmações reais de mais uma produção.

A Haunting in Venice terá mais uma vez Branagh no papel do detetive, e trará ina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly e Riccardo Scamarico no elenco. A produção deve iniciar em novembro, com planos para estrear em 2023.

O novo filme pode ser uma mudança na franquia

Mesmo sendo baseado novamente em uma obra de Agatha Christie, o novo filme pode ser uma mudança interessante na direção de uma abordagem um pouco mais sobrenatural.

A Haunting in Venice se passa no Halloween de Veneza, pós-2ª Guerra Mundial, e Poirot está no centro da história indo para uma sessão espírita dentro de uma mansão supostamente assombrada, onde um dos convidados acaba sendo assassinado.

Mesmo sendo um formato parecido com o dos outros dois filmes, o novo longa pode trazer elementos sobrenaturais, mostrando um tom diferente de seus predecessores e dando novos ares para a franquia.

Você pode conferir tanto Assassinato no Expresso do Oriente, quando Morte no Nilo, na Star+. A Haunting in Venice deve estrear em 2023

