House of Hammer: Acusações de canibalismo contra Armie Hammer são expostas em trailer

A casa de Armie Hammer caiu com as acusações de abuso, e até de canibalismo, feitas contra o ator de Me Chame Pelo Seu Nome. Agora, o Discovery+ lançou o trailer de House of Hammer, série documental que lida com essa questão.

Armie Hammer era uma estrela amada de Hollywood, que foi elogiado pelos seus trabalhos no já citado Me Chame Pelo Seu Nome, A Rede Social, Rebecca – A Mulher Inesquecível e mais. No entanto, tudo mudou quando as primeiras denúncias começaram a ser feitas.

Em 2021, diversas mulheres acusaram Hammer de estupro, BDSM não consensual, abuso físico e emocional. O ator negou as acusações, mas logo se tornou alvo de investigação policial.

O trailer de House of Hammer conta com entrevistas com Courtney Vucekovich e Julia Morrison, duas das ex-namoradas de Hammer, que supostamente sofreram abuso nas mãos do ator.

O trailer mostra as duas mulheres compartilhando as mensagens e áudios de Hammer, em que ele fala sobre as fantasias sexuais dele, embora elas tenham ficado desconfortáveis com tal.

De acordo com as ex-namoradas, Hammer ficava excitado pela falta de consentimento, o que pode ter levado ele a cometer os supostos crimes.

Documentário chocante

Além das ex-namoradas, a prévia também mostra a tia de Armie Hammer, Casey Hammer, falando sobre como o suposto comportamento abusivo do ator foi passado pela família.

Dessa forma, a série documental do Discovery+ promete expor os crimes da família Hammer.

“‎Libertinagem. Engano. Abuso. Vício. Corrupção. Ao longo de cinco gerações, os homens da família Hammer têm mais segredos e escândalos do que qualquer cofre pode conter. Os supostos crimes de Armie Hammer são apenas a ponta do iceberg. Através de um arquivo e entrevistas de sobreviventes e familiares, os segredos obscuros e distorcidos da família Hammer vêm à tona. Por trás do dinheiro e do poder está uma dinastia disfuncional com seus personagens masculinos exibindo todas as consequências devastadoras do privilégio que os enlouqueceram”, diz a sinopse oficial.

House of Hammer estreia em 2 de setembro no Discovery+. A data de estreia no Brasil não foi divulgada por enquanto.

