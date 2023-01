A Hora do Pesadelo quase fez atriz desistir da carreira

Rooney Mara tem alguns grandes sucessos no currículo, como A Rede Social, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Ela e muito mais. No entanto, ela quase desistiu da carreira após estrelar o remake de A Hora do Pesadelo.

Antes de viver Lisbeth Salander no filme de David Fincher, Mara interpretou a garota final, Nancy, no remake de 2010 de A Hora do Pesadelo.

Continua depois da publicidade

O filme, contudo, não apenas foi uma tragédia para os fãs, como também para a Rooney Mara, que teve uma péssima experiência.

Experiência difícil

Em participação no podcast LaunchLeft, Mara abordou brevemente sua experiência no remake e relatou como isso a ensinou a ser mais seletiva na aceitação de papéis.

“Alguns anos antes de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, eu tinha feito um remake de A Hora do Pesadelo, o que não foi uma boa experiência”, disse a atriz (via ScreenRant).

“Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo e como eu falo sobre isso. Não foi a melhor experiência e eu meio que cheguei à conclusão de que não quero atuar a não ser que eu esteja fazendo coisas que eu ache que tenho de fazer. Então, depois de fazer esse filme, eu meio que decidi: ‘OK, eu simplesmente não vou mais atuar, a menos que seja algo que me faça sentir assim'”, continuou a atriz.

Rooney Mara obviamente não entra em detalhes quando se trata de por que o filme foi uma experiência tão ruim para ela, visto que isso poderia prejudicar sua carreira.

O remake de A Hora do Pesadelo foi muito mal recebido e não conseguiu ressuscitar a franquia depois de tantos anos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.