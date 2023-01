A Hora do Pesadelo quase foi um filme da Disney e seria totalmente diferente

Hoje em dia, a franquia A Hora do Pesadelo é vista como uma das mais icônicas da história do terror – junto com Halloween, Sexta-Feira 13 e Pânico. Muitos fãs não sabem, mas a obra de Wes Craven quase teve uma origem bem diferente: como um filme da Disney voltado para toda a família.

“Um serial killer com garras metálicas ataca adolescentes durante seus pesadelos. Para escapar, é urgente acordar. O responsável é Freddy Krueger, homem que molestou crianças na rua Elm, queimado vivo pela vizinhança”, afirma a sinopse oficial de A Hora do Pesadelo.

Nos principais filmes da franquia, Freddy Krueger é interpretado pelo icônico Robert Englund, que também está na 4ª temporada de Stranger Things, na Netflix.

Revelamos abaixo como A Hora do Pesadelo escapou de se tornar um filme da Disney; saiba tudo sobre essa surpreendente (e curiosa) história!

A Hora do Pesadelo passou perto de ser lançado pela Disney

Os principais filmes slasher dos anos 80, como Sexta-Feira 13 e Halloween, foram marcados por histórias relativamente críveis, sem muitos elementos sobrenaturais.

A Hora do Pesadelo, por outro lado, se baseia na história de um assassinato paranormal que invade os sonhos das vítimas.

Devido a essa temática mais fantasmagórica, a Disney chegou a considerar a possibilidade de lançar o filme de Wes Craven como uma produção teen, recomendada para maiores de 13 anos.

Hoje em dia, é até difícil imaginar a franquia de Wes Craven sem os violentos assassinatos de Freddy Krueger. No entanto, o filme seria bem diferente se tivesse sido lançado pela Disney.

A história, basicamente, seria a mesma do longa de Wes Craven, mas com uma quantidade bem menor de cenas violentas.

Além disso, as ambiciosas cenas oníricas seriam caracterizadas como sequências de fantasia, evitando a brutalidade do filme original.

Procurado pela Disney, Wes Craven recebeu uma proposta para adaptar A Hora do Pesadelo para uma audiência mais jovem.

A Disney também pediu uma modificação no design de Freddy Krueger. Se o filme tivesse sido produzido pelo estúdio, o personagem seria bem mais genérico, sem as icônicas garras metálicas e as cicatrizes no rosto.

No entanto, o diretor recusou a proposta: para ele, a história de Freddy Krueger sempre foi pensada como uma trama para maiores.

Por outro lado, Wes Craven foi convencido a atenuar alguns aspectos do longa. Devido à proximidade do lançamento de A Hora do Pesadelo à descoberta de vários casos de abuso infantil nos Estados Unidos, o diretor decidiu não confirmar (pelo menos explicitamente) a pedofilia de Freddy Krueger.

No Brasil, A Hora do Pesadelo está disponível no catálogo do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.