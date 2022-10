Atriz de Hora do Pesadelo quer reboot nos moldes de Halloween

Assim como Jamie Lee Curtis voltou a interpretar Laurie Strode nos novos filmes de Halloween, a estrela de A Hora do Pesadelo, Heather Langenkamp quer uma sequência que no mesmo estilo.

Langenkamp interpretou Nancy Thompson no clássico terror de 1984 dirigido por Wes Kraven, primeira a derrotar o monstro dos pesadelos, Freddy Krueger, sendo a única do primeiro filme a sobreviver das garras afiadas do vilão.

A atriz estava ao lado no elenco original ao lado de de John Saxon, Ronee Blakley, Robert Englund e Johnny Depp.

A franquia A Hora do Pesadelo é uma das mais importantes da história do cinema de terror, sendo extremamente influenciada por Halloween que estreou no final da década anterior.

O filme original escrito e dirigido por Wes Craven foi sucesso de bilheterias, arrecadando US$57 milhões nos cinemas, contra os US$1,1 milhão investido na produção. O sucesso gerou mais 5 continuações, um crossover com Sexta-Feira 13, e um remake que não agradou muito o público.

Em 2019 novos planos sobre um reboot de A Hora do Pesadelo começaram a surgir, e agora a estrela do original tem sua própria ideia para o projeto

Em uma entrevista com a Entertainment Tonight na New York Comic-Con deste ano, Heather Langenkamp falou sobre seu tempo na dranquia, e a primeira sobrevivente expressou sua vontade de voltar ao papel em uma sequência aos moldes da nova trilogia de Halloween.

“Se Nancy pudesse lutar com Freddy uma última vez, eu realmente gostaria disso. Meu Deus, eu adoraria ver o futuro nisso. Eu tenho assistido a saga Halloween que saiu agora, e eu amei assistir Jamie Lee Curtis podendo interpretar aquele papel. Você sabe, essa idade, onde eu acho que temos tanto para dar para essas histórias, mas sim, eu queria estar no controle disso, mas, infelizmente, é uma dessas coisas muito complicadas de Hollywood.”

Voltar com o elenco original pode funcionar para A Hora do Pesadelo?

Assim como Halloween, uma sequência de A Hora do Pesadelo com o retorno de Langenkamp teria o obstáculo da morte de Nancy no terceiro filme, Guerreiros dos Sonhos, enquanto protegia Kristen (Patricia Arquette).

Mas, diferente da franquia de Jamie Lee Curtis, a morte de Nancy não foi só escrita pelo criador da franquia, como também foi bem recebida pelos fãs. Ou seja, a personagem já teve uma despedida digna dentro dos filmes de A Hora do Pesadelo.

Langenkamp até voltou para a franquia mais uma vez depois disso, mas foi interpretando uma versão fictícia de si mesma tendo que enfrentar Freddy no mundo real no filme O Novo Pesadelo.

Por mais que o retorno de Englund como Freddy Krueger já esteja na mente da Blumhouse, que produziu os novos filmes de Halloween, o retorno de Nancy tornaria necessário desconsiderar uma sequência aclamada da franquia, ou pensar em outras formas de enfrentar a questão como foi feito no filme que trouxe a atriz interpretando a si mesma.

De qualquer forma, provavelmente os fãs de A Hora do Pesadelo ficariam bem mais divididos que os fãs de Halloween.

Enquanto não sabemos o futuro de A Hora do Pesadelo, veja os filmes da franquia disponíveis na HBO Max.

