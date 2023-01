A impressionante ficção científica que todo mundo está vendo na Netflix

JUNG_E tem atraído muitos assinantes da Netflix, tanto no Brasil, quanto em outros países. Essa impressionante ficção científica é dirigida por Sang-ho Yeon, de Invasão Zumbi e Profecia do Inferno. Vamos ver tudo o que você precisa saber sobre o filme.

JUNG_E se passa no ano de 2194. Depois que a Terra é devastada por severas mudanças climáticas, a humanidade migra para abrigos no espaço. Em um cenário de guerra civil que dura décadas, Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) se torna uma lendária mercenária e estrategista militar com muitas vitórias. Mas, após uma missão que dá errado, ela fica em estado vegetativo.

Nesse contexto, um empresa que trabalha com inteligência artificial militar chamada Kronoid clona o cérebro da capitã para tentar criar uma excepcional guerreira.

35 anos mais tarde, a filha de Jung-yi, Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn) vira chefe de pesquisa do projeto JUNG_E.

Após várias tentativas frustradas de clonagem e simulação, a Kronoid abandona a pesquisa para lançar outro projeto. Seo-hyun fica sabendo disso e resolve salvar JUNG_E.

E assim tem início uma tentativa de fuga do laboratório.

O que os críticos estão dizendo de JUNG_E

No presente momento, JUNG_E está em primeiro lugar dentre os 10 filmes mais assistidos da Netflix no Brasil nos últimos dias. Ainda é cedo para determinar se o longa-metragem é um sucesso ou não, tendo em vista que é necessário permanecer nessa lista por muito mais tempo e em diversos países.

Quando o assunto são as críticas do filme, contudo, o cenário é outro. JUNG_E não está agradando todos os críticos, visto que no Rotten Tomatoes está apenas com 56% de aprovação, mas com apenas nove análises computadas.

Al Horner, da Empire, elogiou a obra, dizendo: “JUNG_E entrega onde importa: sequências de ação propulsivas, drama emotivo e grandes questões existenciais sobre as conexões humanas que nos sustentam”.

Andrew Webster, do The Verge, também: “Sang-ho é um realizador que continua a encontrar novos ângulos e ideias mesmo nos espaços mais concorridos”.

Roger Moore, do Movie Nation, não saiu tão satisfeito do filme: “Um thriller encerrado com tiroteios entre humanos e robôs e recheado de intrigas corporativas chatas no meio… Há pouca conexão humana com tudo isso, criando um raro passo em falso sem alma para o autor de ação Yeon Sang-ho”.

JUNG_E está disponível na Netflix. Nós também explicamos o final do filme, basta clicar aqui.

